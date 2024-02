Distrito 79, una versátil firma marca país

Mánnelik Ortega fue quien dio vida a este proyecto, que tiene también a grandes personas y amigos detrás que lo han apoyado, y que todavía siguen ahí, uniendo esfuerzos para su carrera. Aunque prefirió no definirse, es un joven que se ha superado a sí mismo y enfrenta, sin importar el miedo, las adversidades que la vida le presenta, todo para lograr hacer lo que ama y le apasiona: la moda, su Distrito 79.

Distrito 79 es una marca ready-to-wear con un interés sostenible, que hizo pública en redes sociales en el 2018 y nace con el concepto de crear algo innovador, diferente y creativo para la sociedad dominicana. “Fue una oportunidad que me di para crear dentro de la moda. Tenía una trayectoria como estilista, pero sentía mucha curiosidad por ejercer en el área de diseño”.

La marca inició haciendo ropa loungewear. En ese momento, en el país no existía este tipo de propuesta de diseñador para salir a la calle. “Con el tiempo, fui cambiando y voy asumiendo el streetwear”, aclaró.

Adentrarse en el mundo de la moda en República Dominicana no fue fácil para él. Lograr destacarse conllevó de mucho sacrificio, concentración y enfoque. “Ser diseñador es asumir una tarea y llevarla al máximo, ya que las artes, y la moda en sí, mezclan muchas disciplinas. De esta forma creces. Es difícil porque vivimos todavía en una sociedad en la que te juzgan por cómo te ves: Si no te ves como ellos quieren que tu te veas, pues te pueden desechar fácilmente”, insistió.

‘Pieles’ es el nombre de su primera colección. En esta propuesta, plasmó en sus diseños la diversidad racial y las etnias. Además, siente mucha curiosidad por la historia de la sociedad, el inicio de la humanidad y el comportamiento de los seres humanos, su evolución y su liberación del yugo humano. “Pieles fue inspirada en el año 1812, cuando la primera sociedad de un grupo de África se liberó del yugo Europeo. Es un punto de superación y quiebre porque ellos le quitan su ‘dominio’. Me gusta inspirarme en la libertad, en una República Dominicana, un país libre e independiente”.

Ese mismo año exhibió esta colección en su primera presentación en Dominicana Moda. Jamás olvida ese día: 25 de octubre, a las 12:00 del meridiano, en la Fortaleza Ozama. La ropa llegó un minuto antes de iniciar el desfile. De esta experiencia aprendió sobre el valor, el respeto al oficio y a quienes lo ejercían. “Cuando inicias en este mundo de la moda, te das cuenta de lo grande que es tener la oportunidad de poder presentarte, de lo grande que es hacer desde cero una pieza de ropa”, agregó.

En el 2019, volvió a la plataforma con el valor ‘compromiso’ tatuado en el corazón, en los hilos de las telas y presentó, en Dominicana Moda, FEMINO. Con esta propuesta recibió su primer reconocimiento como Mejor Colección Emergente, del Istituto Marangoni y la organización del evento.

“FEMINO significa, para mi, libertad. Para esta colección, plasmé en telas la libertad de género, la libertad de expresión del ser humano, sin dividirnos entre ‘ella’ y ‘él’. Me inspiré en los años 20, porque fue el primer momento en el que la sociedad tomó el control de su sexo y se liberó de las cadenas de la religión, de la Iglesia y del hecho de que a la mujer le eligieran con quien casarse”.

Recibe por Premios A La Moda un reconocimiento Diseñador Emergente del Año

“Mi premio es que cada vez más personas vistan de Distrito, que hablen de Distrito y que piensen en Distrito 79 como una primera opción para vestirse. Los premios me los da una organización que quiere reconocer lo que hago”.

Confesó que, para él, los premios no son una estatuilla, un disco, un papel o un galardón. Su reto es cada día superarse a sí mismo, superar las expectativas de la marca y que los clientes hablen de la calidad de su ropa.

¿Qué es lo nuevo de Distrito 79?

Actualmente está disponible la colección Safari 79. Además, cada principio de año, presenta la colección ‘Ocho’.

“Ahora tomo las ocho mejores piezas y más vendidas de Distrito, y les doy una nueva oportunidad, brindándole una textura diferente, un color diferente, o un pequeño rediseño”.

Un consejo para los nuevos talentos de la industria de la moda, así respondió:

Lo primero es concebir ‘paz’ y ‘ciencia’. La paciencia es lo más importante porque, si te propones a hacer ropa de calidad, no importa si se vende mañana o en diez años, lo importante es que le asegures al cliente que le estás vendiendo una prenda de vestir que le durará toda su vida. No importa qué tiempo dure en tu rack, al final tendrá la misma calidad del día en que la hiciste.

Paciencia, no todo el mundo te conoce, no todo el mundo te conocerá de inmediato. Paciencia, porque no crecemos solos, crecemos con alguien, crecemos con periodistas, con influencers, con fotógrafos, modelos que les gusta lo que haces y son las primeras personas que van a enaltecer tu trabajo, hasta tus mismos colegas te dirán ‘yo quiero tu chaqueta’. Paciencia, porque, en el momento en que menos te lo esperas, ya eres alguien grande.

Créditos:

Fotografía: @jeisoncuevasphotos

Estilismo: @styledbymannelik

Modelo: Melany y Rikelvin de @nuantillasrd

Maquillaje: @mashbeauty

Asistencia: @darecphoto