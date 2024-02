Un viaje en el tiempo, así es la nueva propuesta de Jose Jhan

Después de cada una de sus desfiles, Jose Jhan siempre recibe por parte de sus invitados, una calurosa ovación. Su compromiso con la excelencia, su talento y elegancia en cada de uno de sus diseños, lo hacen ganárselo.

Las salas llenas de armonía, obras emblemáticas de la galería Arte San Ramón recibieron cada una de las piezas exhibidas del diseñador Jose Jhan, quien hizo homenaje a la sastrería y elegancia masculina de las décadas de los años veinte y treinta.

Se trata de ‘CFW-ME 20-30’ (‘Come Fly With Me’ 1920-1930), la segunda parte de su exitosa propuesta de 2010 ‘Come Fly With Me 1950’.

Esta colección presenta el estilo de vida, a través de las telas, de un caballero amante de los viajes. Un gentleman que sabe que no solo se trata de trasladarse de un lugar a otro.

"Esta colección no solo nos ofrece un estilo ideal para nuestros destinos y días de desconexión en la playa o explorando nuevas ciudades, sino que también nos inspira a viajar con estilo. Nos recuerda que viajar es una auténtica experiencia que llena el alma y nos ayuda a conectar con otras culturas y formas de entender la vida", explicó el diseñador.

"Con ella busco transmitir ese sentimiento atemporal de la elegancia masculina”, comentó Rodríguez. “En muchos de los looks podrán notar elementos que han sido parte de la trayectoria de mi carrera en este arte de la creación de hacer moda masculina”.

La presentación se llevó a cabo en las instalaciones de la Arte San Ramon Galería (ARS), con la presencia de prensa, clientes, amigos y relacionados del diseñador francomacorisano, quien cuenta con casi veinte años de trayectoria en la industria de la moda. Contó con cincuenta salidas, de la mano de 41 modelos masculinos dominicanos y extranjeros y la participación especial de las ‘Top Models’ Nicole Dupont y Margaret Valdez.

La confección de las prendas lleva tejidos frescos y fluidos, como el algodón, lino, spandex, gabardinas, entre otros materiales nobles, con accesorios exclusivos de la tienda Navy Crew diseñados por él mismo, lentes de la marca puertorriqueña Vislux The Brand y zapatos de la más reciente colección de Aldo Shoes.