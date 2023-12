Angie Polanco: “Me inspira el arte y esas preocupaciones sociales que me sacuden”

Se ha escuchado decir que los ojos, en ocasiones, gritan lo que sienten. Quienes estaban en ese espacio lo entendían mucho antes de escucharla hablar, aun cuando ella lo recalcaba. Su mirada, sus gestos y su voz afirmaban el orgullo que sentía por los logros de su hija.

“¿Por qué no te pones unos aretes? Puedes usar los mismos de la colección. Estos… estos te quedarían mejor. Ponte el juego, póntelo con la cadena”, decía Carmen Merino, la madre que denotaba en su mirada la admiración por la trayectoria de su hija Angie Polanco. Sabía que haríamos fotos para esta entrega.

Así es, leyendo e investigando, Angie Polanco tiene una larga trayectoria en el mundo de la moda, una carrera que su madre resaltaba en este encuentro y la diseñadora aceptaba con una enorme sonrisa en sus ojos, mientras asentía con la cabeza. “Angie ganó su primer premio en el II Concurso Europeo de Novia del Sur en El Aljarafe, Sevilla, y fue finalista en el I Concurso Joaquim Mercader para jóvenes diseñadores en Badalona. ¡Cuéntales!”, insistía Carmen.

Angie Polanco

“Soy una persona privada. Dejo que el trabajo hable por sí solo. Aunque sí es cierto que muchos de los logros que he recibido pasan desapercibidos por no alardear de ellos, pero es parte de mi personalidad. Soy modesta”.

Aún así, afirmó sentirse muy orgullosa de su evolución en este mundo, de la diseñadora capaz que hay detrás de cada una de sus piezas. “Justo en esta colección se nota, dijo señalando un rack lleno de vestidos. Ahora tengo colores vivos. La silueta se mantiene pero se va modernizando, pero esos logros se van viendo en el trabajo”, confiesa.

En ese momento contó cómo fue el proceso de elaboración de Natura, su nuevo concepto plasmado en telas. La idea de esta línea es educar, hacerle entender a las personas que a la ropa no solo se le da un uso, se puede usar de varias formas para ayudar un poco a la sostenibilidad.

Natura

“Natura ss24 es la evolución del color. Me salí totalmente de mi zona de confort. Hace tiempo quería trabajar con las vistas satelitales. Sobre todo, plasmar cómo el hombre afecta a la naturaleza, cómo se va viendo la contaminación desde arriba. Por eso el tema del rojo y lo verde. Se ve el campo y la armonía en donde el hombre no interviene, y pasamos al rojo, que es el mapa topográfico de la ciudad. Este color representa la intervención del humano. Son realidades que me llaman mucho la atención”.

Natura

Natura de Angie Polanco

Diseño Natura de Angie Polanco

Angie, en sus doce años de carrera, mantiene la estética, siluetas, las texturas, el juego de la asimetría y la simetría a la vez, las telas y caídas. Esta propuesta tiene diseños oversize, piezas atemporales, que puedan pasar de generación en generación, “una cualidad que tienen las piezas de Jenny Polanco y admiro”, agrega.

Natura

Angie Polanco y su evolución

“Natura es un ejemplo en el tema de los colores. Además, hemos estado introduciendo elementos a la marca que, en momentos, no tenían sentido, pero que con el tiempo las personas entienden de dónde salen”.

Angie Polanco tuvo una participación en INDÓ MITA; introdujo carteras, accesorios y la gente pudo apreciar que todos esos elementos iban de la mano con lo que presentaba. “Incluí collares de perros, una colaboración con una niña que quería emprender. En este recorrido es bueno valorar el trabajo de otros; eso pasó conmigo”.

Sus telas y técnicas

La diseñadora trabaja con siluetas estructuradas, por tanto, utiliza telas con mucho movimiento. Le gusta el chifón, la transparencia, el mikado de seda y el tafeta. “Me gustan las telas con personalidad. Estoy convencida de que la mezcla de texturas enriquece la pieza. En una propuesta ‘Angie Polanco’ se ve el patronaje, con silueta limpia”.

La nueva generación de diseñadores

Su conocimiento en el mundo de la moda comenzó hace doce años, y por su experiencia explicó que la generación que surge ahora le enseña bastante a quienes ya tienen una trayectoria. Lo reconoce porque utilizan nuevos materiales. “Admiro cómo marcas pequeñas pueden tener tanta fuerza sin la necesidad de utilizar estrategias amplias de publicidad o comunicación. Este es el caso de LeBlancs e Isla Bendita”, aclara.

Su nuevo proyecto: Vía Galería Showroom

Es un espacio que busca presentar la propuesta de diseñadores y artistas por tiempo limitado. Esta iniciativa tiene como objetivo principal darle un sentido comercial e internacionalizar la marca de Angie Polanco y Mina Ro Mina.

Visita a Vía Galería ShowroomAlexander Mora