Conoce a Tiffany Fermín, un talento novel de la industria de la moda

Su vida, desde pequeña, estuvo rodeada de agujas y tela, influenciada por su madre Melkis Díaz, actual diseñadora de modas y directora del RD Fashion Week.

Con tan solo 17 años iniciaste con tu marca homónima, pero, ¿cómo te das cuenta de que querías dedicarte al diseño de moda?

Desde que tengo uso de razón. Mi madre siempre ha sido mi modelo a seguir. A lo largo de mi vida, nunca me he imaginado haciendo otra cosa que no sea moda.

¿Recuerdas alguna anécdota de tu historia con este arte ?

Mi madre me ha enseñado todo lo que sé, sobre la vida, sobre la moda y el diseño. Con mi experiencia de vida, me he encargado de ponerle mi sello a todo. Mi madre me cuenta que, cuando era pequeña, de repente me perdí en el taller. Cuando me encontraron, tenía una aguja en la boca. Era lo que veía hacer a mi madre y a las costureras que trabajaban con ella.

Helen Blandino viste un diseño de Tiffany Fermín

¿Quién puede llevar las piezas de Tiffany Fermín?

Mujeres fuertes y decididas. Me gusta crear piezas para chicas con carácter y empoderarlas a través de mis diseños.

Como mujer y diseñadora, ¿qué es lo más importante a la hora de crear un vestido?

Entiendo que debe ser ese vestido, o cualquier tipo de ropa que quieras usar, pero con el que proyectes la seguridad y comodidad que tienes.

Diseño de Tiffany Fermín

¿Cuáles son tus tejidos favoritos y cuál es tu proceso favorito a la hora de crear una pieza?

Para mí, la tela que más se adapta a mis diseños es la Prada. Es una tela fresca y me gusta cómo entalla el cuerpo de mis clientas.

Lo que más disfruto es todo, desde el corte hasta empacar.

Diseño de Tiffany Fermín

¿De dónde nace la inspiración para preparar una colección?

Busco inspiración en las cosas más mínimas, como la naturaleza, la arquitectura y demás.

¿Cuál es le concepto principal de tus colecciones?

Feminidad y colores frescos.

¿Cómo denominarías esta etapa de la moda dominicana?

Diseño de Tiffany Fermín

Es una etapa de mucho crecimiento, ¡me encanta ver cómo tantos jóvenes están lanzando sus marcas!