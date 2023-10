Entre telas y texturas, el diseño dualista de Anna Redman Pablo

Sus piezas son elegantes y sofisticadas. Sus diseños brindan flexibilidad para la creatividad y el dinamismo que busca la mujer contemporánea al momento de experimentar y jugar con la vestimenta, enfocando siempre el concepto en crear piezas cómodas, pero sin perder ese elemento que enaltece la femineidad de quienes las usan.

Anna Redman Pablo es una diseñadora emergente que viene abriéndose camino en el mundo del diseño local. Ambiciosa y amante de dejar fluir su creatividad entre telas, bordados y texturas, busca producir piezas que, más allá de lucir bien, empoderen a quien las lleva y le inviten a explotar ese je ne sais quoi que emana de la mujer cuando se siente cómoda en su propia piel y segura de sí misma.

Anna Redman Pablo es una diseñadora emergente que viene abriéndose camino en el mundo del diseño local.Julio César Peña / Listín Diario

Consciente de que la ropa es nuestra armadura, la que nos protege y nos envalentona, Anna confecciona piezas funcionales, adaptativas y versátiles con la intención de aportar, a través de sus creaciones, esa gracia y sofisticación delicada intrínsecas de la mujer, impregnando en cada una de ellas una pizca de su propia identidad.

“Diseño prendas que me identifican a mí”, comenta. “Si hay algo que no usaría, pues no lo saco”, agrega, dejando entrever esa firme convicción de que en la industria es necesario construir una marca que sea fiel al diseñador y su percepción de la moda.

Su creatividad trasciende la concepción de sus colecciones en textiles. La frescura y elegancia de sus diseños las complementa con la creación de piezas de joyería que buscan elevar aún más la experiencia de la mujer que apuesta por sus creaciones.

“La inspiración para crear las joyas es la misma que utilizo para crear prendas de vestir, que es hacer sentir cómoda a cualquier mujer a la que genuinamente le gusten mis diseños”, expresa, haciendo énfasis en que diseña ropa y joyería elegantes y modernas para la mujer de hoy, la mujer arriesgada que apuesta por esa sofisticación tradicional en piezas vanguardistas.

“La inspiración para crear las joyas es la misma que utilizo para crear prendas de vestir”, dice la diseñadora.Julio César Peña / Listín Diario

Como diseñadora, se inició en el mundo de la creatividad cursando una carrera en Bellas Artes e Ilustración, para posteriormente perseguir la especialidad en Diseño de Modas, en Parsons The New School for Design. A su regreso al país, en el 2018, decidida a crear un nombre en la industria de la moda, lanzó su primera colección, ‘Odaism’, combinando prendas de vestir con joyería.

Pero su talento y ganas de aprender la llevaron por otro camino cuando asumió el reto de trabajar como diseñadora junior para la prestigiosa marca dominicana Jenny Polanco, donde puso a prueba sus dotes en diseño y fortaleció sus habilidades y su pasión por la moda.

En el 2022, decidió volver a incursionar en el diseño de modas como diseñadora independiente. Aquí nació Anna Redman Pablo, la marca de modas, una marca que, mientras traza las pautas de lo que busca convertir en un referente internacional de versatilidad, frescura y elegancia, otorga a mujeres, así como a Anna, un medio y una herramienta para que puedan expresar su personalidad, originalidad y carácter a través de la ropa.

“A medida que vaya creciendo localmente, no quiero perder el objetivo de llevar mi marca al mercado internacional”, explica, mientras concluye, agregando que “a la hora de vestir, me gusta sentirme y verme elegante, pero, al mismo tiempo, effortless. Esa es la línea que busco trazar con mis piezas y es como quiero que se sientan quienes las lleven puestas”.