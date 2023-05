Gabriela Álvarez Azar y sus distintivas novias eclécticas

Ella va contra la corriente. Es casi imposible ver en alguno de sus diseños un detalle tradicional porque, al unir valores, ideas y tendencias, lo transforma todo.

¿Se parecen los diseños de Gabriela Álvarez Azar a su personalidad? Es un rotundo “sí”. Ella es muy enérgica y vibrante, similar a los colores y texturas llamativas que utiliza en sus creaciones, aunque asegura que hay muchos de los diseños que no se pondría, que los hace para sus clientes.

Su madre la admira bastante. Cuando la describe, le brillan los ojos. Habla muy orgullosa de su capacidad de negocios, de lo aventurera y emprendedora que es, y de la destreza para hilvanar la pedrería en los vestidos, pero, sobre todo, del ser humano tan lleno de luz que es Gabriela. “Es como una hormiguita”, dijo en un encuentro en su taller.

Gabriela es una joven con mucha chispa, alegre y muy divertida que plasma esa misma energía en sus diseños. Desde los 3 años, cuando iba de tiendas con su madre, sintió esa atracción por las prendas, pero no fue sino hasta su adolescencia que empezó ese cosquilleo por crear moda y combinar texturas. De inmediato, empezó a diseñar sus primeras piezas.

“Soy supersocial pero a la vez soy tímida y me da vergüenza hacer algunas cosas, como, por ejemplo, hablar ante las cámaras. Nunca he dado una entrevista, es algo que tengo que trabajar, pero sí, estoy llena de energía todo el tiempo.”

Desde el 2015, inspira a todos sus seguidores con su ingeniosa creatividad en las redes sociales. La caracterizan los colores, la pedrería, las plumas, los pompones y llevar frutas plasmadas en sus telas. Ella es ecléctica, una mezcla de diferentes épocas y estilos. Además, disfruta combinar la moda de los años 70 y 90, disco y el street style, además de observar la moda de los lugares que visita, como Italia, París, Nueva York y Milán.

Confiesa que viajar es fuente de inspiración. Conocer y estudiar otras culturas, estilos y formas de vestir hacen que, a la hora de crear, vaya más allá.

Sobre su colección de novias, Alvazar Bridal

Es el nuevo concepto de vestidos de novia para aquellas que buscan que Gabriela sea cómplice de su más grande deseo: llevar un vestido fuera de lo tradicional. Además, opciones para el segundo traje de la noche.

En el reciente desfile de la puesta en circulación de Bodas A La Moda, presentó su primera colección de vestidos. Aun así, ha trabajado el diseño y la confección desde el 2015.

“Es algo que me encanta, podría decir que mucho más que realizar vestidos normales, y las clientas fueron las que, poco a poco, me llevaron a crear una colección completa. Me buscan cuando quieren un vestido de novia diferente o alternativa. Quiero crear vestidos que rompan con lo tradicional, que es llevar encajes y tules”, afirma, decidida.

Como mujer y futura novia, entiende que el vestido ideal debe ser con el que la prometida se identifique, se sienta cómoda y bella. Está segura de que no hay una moda que especifique el mejor. Igualmente, entiende que cada pieza debe tener una historia y significado para que sea especial.

