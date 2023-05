Oriana Lucas: inspirada en el mar, crea Letopswim

Crecer en un país con innumerables playas como Venezuela, además de pasar algunos meses del año en la isla de Margarita, la hizo entender el mar como un lugar especial y mágico. Con tan solo respirar su inconfundible aroma, entraba en un estado de paz donde comprendía el significado de estar presente, estar conectada con la naturaleza.

“Soy creyente de que, en el momento en que te sumerges en el mar, estás limpiando tus energías, estás renovando tu ser. Y, sin darme cuenta, lo convertí en un estilo de vida, porque siempre he vivido en lugares donde veo el océano, donde tengo ese escape para encontrar mi centro”, contó la diseñadora.

Oriana Lucas es cantante, compositora y madre. Sin embargo, diseñar ha sido algo nato. Vio a su madre, durante toda su infancia, trabajar en máquinas de coser, telas y vestidos. De repente, todo eso empezó a formar parte de su vida y, poco a poco, se convirtió en una pasión a través de la experiencia.

En el 2010, tras salir de una agrupación musical, le surgió la necesidad de independizarse. En ese momento, decidió crear una marca de trajes de baño para sustentarse. Así nace Letopswim, junto al apoyo de su mamá, Patricia Lucas.

Pasó de vender 10 trajes de baño en la sala de su casa, a agrandar el taller y agregar un showroom.

“En el 2014, decido mudarme a Los Ángeles a estudiar música. Dejé el negocio en manos de mi mamá. Durante ese tiempo, conoció a nuestra tercera socia, María Valentina Ramos, abogada y clienta fiel de Letopswim. Ella vio nuestro potencial y se ofreció a ser parte de nuestra familia”, explicó.

Partiendo de la inspiración de cada una, diseñan y definen los modelos y colores que conformarán la colección.

Una vez elegidos, bosquejan los prints que serán utilizados, con la temática siempre presente. Finalmente, hacen los patrones, pasando a cortar y coser, teniendo así las piezas finales.

“Es así como creamos nuestras colecciones. Valoramos la pasión de todo nuestro equipo de trabajo, sin el cual sería imposible lograr nuestros objetivos. Por eso, nuestra esencia marca la pauta en cada una de nuestras piezas”.

Proceso de selección de telas

Es muy importante la calidad. Haber vivido en diferentes partes del mundo le ha permitido al equipo conocer una extensa variedad y estilos, crucial a la hora de definir proveedores.

Además, en los últimos años, han decidido diseñar sus propios prints, les permite tener modelos únicos. Además, tanto en Venezuela como en la República Dominicana es verano todo el año. Así que tratan de estar al día con las tendencias de la moda, tomando en cuenta colores y diseños para incorporarlos a las colecciones.

El equipo de Letopswim hace trajes de baño a la medida. “Con tres mujeres detrás de la marca, de generaciones diferentes, y la variedad de cuerpos, entendimos rápido las necesidades de nuestras clientas”. Además, la firma tiene opciones desde los 30 hasta los 70 años. Igualmente, confecciona trajes de baño para niñas.

Algo más que piezas de baño

“La verdad siempre me ha encantado diseñar mi ropa. Si tengo un evento, un concierto, un video, una boda, asegúrense que me verán con algo que me diseñé. Es algo que visualizo y eso me apasiona”, comentó emocionada la artista.

Por eso, decidió no dejar pasar esta oportunidad. Actualmente, está creando una marca personal, un poco más high-end, que incluirá varias de sus creaciones.

Cortesía de Letopswim

Letopswim

Letopswim

Letopswim

Letopswim