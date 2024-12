“El horóscopo no sirve para nada”: Las ideas del chileno que cambió la ingeniería por la astrología evolutiva

En un café de Palermo, bajo la sombra de un árbol y acompañado por su perrita, que viene viajando con él y su mujer desde México, donde ambos residen, el astrólogo chileno Pablo Flores Laymuns conversa con LA NACIÓN. La cita será interrumpida en algún momento por una vecina del barrio que, si al principio dudaba de si era él y hacía un rato estaba parada a unos metros de la mesa que ocupábamos observando con curiosidad, finalmente se atrevió a acercarse. Tenía una bolsa con sahumerios que le obsequió al entrevistado, pero el verdadero regalo fue lo que dijo: “Gracias por ayudarnos, te conocí por tus videos en la pandemia y sos un guía en tiempos difíciles.”, toda una declaración.

La escena puede tomarse como una muestra de lo que Flores destacará varias veces a lo largo de la entrevista: hay que atreverse a seguir el camino del alma, solo uno sabrá para qué llegó al mundo y una vez dado ese paso, lo que viene será mucho mejor de lo esperado. Este encuentro casual con una seguidora, por ejemplo, confirmó que estaba en el camino correcto. El día que decidió dejar su trabajo como ingeniero en una empresa, para atreverse a profundizar en la astrología, estaba dando un paso hacia la vida que deseaba. Todo lo que vino después, las redes, la difusión exponencial de sus contenidos, el libro, la escuela astroterapéutica y la fama en el mundo de los buscadores espirituales, fue un regalo inesperado, como el de la bolsa de sahumerios recibida en un café de Buenos Aires.

Tras graduarse de la carrera de ingeniería civil industrial, Pablo Flores trabajó durante cuatro años en esa profesión en su país natal y a los veintinueve años decidió cambiar de rumbo. Había descubierto la astrología y las terapias psicológicas y todo lo que aprendía empezó a fascinarlo al punto que decidió adentrarse de lleno en ese mundo de conocimientos del alma humana. “Ya tengo cuarenta y dos años, han pasado casi trece de esa transición.”, rememora Flores. “Dejé la carrera profesional que había comenzado porque no me gustaba y no me hacía feliz, y me atreví a dedicarme a lo que me gustaba, que me llenaba.”, afirma.

- ¿Qué encontraste en la astrología que no te daba la ingeniería?

La astrología es muy técnica y es tan compleja como estudiar ingeniería. Cuando estudias la astrología te das cuenta de que es una cosa gigante, fascinante. Y dices... ¿Cómo los planetas pueden explicar cosas que están pasando acá? La respuesta es un misterio que desconocemos, pero eso no quita que para quienes estudiamos astrología encontramos que hay patrones muy marcados entre lo que ocurre con los astros y lo que vivimos acá en la Tierra. Con la física pasa algo parecido, hay muchas certezas ya demostradas, pero también hay teorías que tratan de explicar algo que vemos, pero no sabemos por qué pasan. No estamos seguros y teorizamos, pero sin estar realmente claros de por qué ocurre. Como la teoría de cuerdas, hay una parte importante de la comunidad científica que no está de acuerdo con esta.

- Pero igualmente, la ciencia está muy lejos de avalar la astrología, al menos por ahora...

Claro, porque cuando uno se basa en el modelo científico, en la teoría de que te enseñan en la academia universitaria, te dicen que eso no existe. El problema que desde ahí mucha gente ni siquiera quiere mirar lo astrológico, porque dice que es mentira. Pero las personas del mundo de la ciencia que cruzan el umbral y miran lo astrológico quedan muy sorprendidas, porque aparentemente funciona. Eso te vuelva la cabeza. Mi profesor Cristian Moreno de astrología también era ingeniero, uno muy exitoso, y le pasó lo mismo que a mí, la curiosidad por entender esto fascinante nos llevó a apasionarnos para estudiarla. Hay ciertas cosas que no logramos comprender del todo cómo funcionan. Pero eso es el ser humano

- Buscando respuestas a lo desconocido...

Hace unos años estaba escuchando la radio y en un programa decían que se había demostrado que la astrología no sirve porque una universidad de Inglaterra hizo estudios de compatibilidad de pareja por el signo. Y se descubrió que no resultaba. Y yo estoy de acuerdo con eso, si solo analizas compatibilidad a partir del signo vas a tener grandes errores. Pues no se puede generalizar temas de pareja a partir del signo personal, pues este es el signo del Sol. Para temas de pareja hay que ver el signo de la Luna o de Venus. La astrología es mucho más grande que tu signo. Probablemente esos científicos no tenían idea de eso, no los asesoró alguien que les dijera, “para ver compatibilidad no se fijen en esto, sino en estos otros factores”.

- ¿La compatibilidad de las parejas no se analiza por el signo sino por la luna?

El signo solar no es el signo que hay que ver para el tema de pareja. Es el signo lunar el que tiene mucho que ver con los temas de pareja. Habla de qué busco en el amor, qué me hace sentir seguro, habla de la forma de expresar emociones, de comunicarnos a nivel vincular. Cómo los signos de la Luna de dos personas se llevan, es mucho más preciso para saber qué pasa emocionalmente en una relación

“Hay mucha gente que está muy desconectada de lo que es”

- Y para vos, ¿cómo fue pasar de la ingeniería a un pensamiento que tal vez es más difícil de sostener?

Es difícil de sostener porque la misma astrología, a través del horóscopo, desprestigió a la astrología. Porque la astrología no son horóscopos. Los horóscopos son una simplificación de algo que es mucho más complejo. Entonces, cuando uno se basa en el modelo científico, o sea, la teoría que te enseñan en la academia universitaria, te dicen que eso no existe y que no es verdad y que eso no es ciencia. Pero cuando tú comienzas a estudiarla, te das cuenta de que hay una correlación entre los movimientos celestes y lo que se produce en la humanidad.

- Entonces, de algún modo decís que sí, se puede anticipar el futuro con astrología...

Cuando tú comienzas a estudiar los planetas ves que hay una correlación entre los movimientos celestes y lo que nos ocurre. Te doy un ejemplo: hay un astrólogo español, Vicente Cassanya, que hace más de treinta años en uno de los almanaques astrológicos que publica dijo que en marzo de 2020 se iba a producir un suceso que iba a cambiar la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque se producía una alineación que marcaba el romper una estructura de realidad que ocurrió hace mucho tiempo.

-¿Predijo la pandemia?

No, porque los astrólogos no sabemos exacto qué va a pasar, él no dijo que va a haber un virus que va a producir una pandemia. Pero lo que sí podemos ver son las alineaciones que nos marcan ciclos, nos marcan tiempos, nos marcan sucesos. Entonces, de esa manera uno también puede ver esos ciclos para uno mismo.

-Entonces volvemos a la cuestión de la eficiencia del horóscopo...

El horóscopo es una simplificación de un modelo mucho más complejo. De doce variables importantes que hay en la carta natal, se eligió solo una, que es el sol. Cuando preguntas qué signo eres, te refieres al signo del sol y dejas de lado muchas otros factores y signos. En cambio cuando lees la carta natal si consideras todas esas múltiples variables, ahí cambia el detalle y la precisión. Por lo tanto, tú dices: ¿Cómo alguien que me lee la carta natal puede saber temas tan puntuales de mí? ¿Cómo alguien que lee la carta natal puede saber que me está pasando lo que me está pasando en este momento, cuando estoy teniendo una crisis laboral o lo que sea? Cuando se dan ciertas alineaciones en el cielo empiezan a pasar ciertas cosas acá. Hay una correlación entre cómo es arriba y cómo es abajo. Y eso, cuando uno viene del mundo de la ciencia, es pura curiosidad. Es lo que me pasó a mí.

-¿Para qué sirve hacerse la carta natal?

Tiene múltiples usos y potenciales. Es un gran “manual de usuario” personal, una guía para conocerte, entenderte y comprender por qué vives lo que vives en el mundo. Así cómo cambiar internamente para modificar tu experiencia en la realidad. Por un lado te permite saber por qué atraes las experiencias que te incomodan a tu vida, por qué se te repiten ciertas situaciones, por qué sientes lo que sientes, te permite saber qué apegos y miedos te condicionan, cuáles son tus mayores dones y talentos. Qué vienes a aprender, qué vienes a soltar, qué vienes a incorporar. Te ayuda muchísimo con el tema de las relaciones, así como muchísimo con el tema profesional laboral.

-¿Cómo se hace esa interpretación de la carta natal?

Por ejemplo, yo veo la carta natal de alguien que me pide hacerle astrología vocacional para descubrir cuáles son los talentos para generar recursos, qué tipo de ambiente laboral se acomoda más a su personalidad, eso es algo que no se ve tanto y, realmente es muy importante el ambiente laboral, cuál es tu vocación y qué puedes entregar al mundo.

- ¿No es un poco difícil que eso se transforme en un medio de vida?

Para nada, todos tienen dones y una vocación en el mundo. Lo interesante también es ver por qué las personas no conectan con eso y por qué la mayoría de la gente no es feliz en el trabajo. Con astrología evolutiva tú puedes ver justamente cuáles son los miedos, las inseguridades, las creencias familiares y todo eso que impide que la persona se atreva a descubrir todos sus talentos y potencialidades.

- Mucha gente dirá, bueno, pero yo ya voy al psicólogo para eso...

Perfecto, está el libre albedrío y cada uno elige lo que le sirva. Eso si la carta astral te da una brújula extraordinaria, un mapa, para recorrer este camino evolutivo que es la vida. Por ejemplo, cada año, me parece súper importante mirar los tránsitos planetarios y mirar la revolución solar para ver qué es lo que el año te propone. Y ese es un cambio en la visión de la astrología actual. ¿Cuál es el cambio de visión para el astrólogo? Te doy un ejemplo. Tú ibas antes a ver a un astrólogo y el astrólogo veía que tenías a Urano transitando por la Casa Diez el próximo año. ¿Y qué te decía el astrólogo? Te van a despedir del trabajo. En la visión actual, decimos “cambio laboral” y eso “¿qué significa?” Que es momento propicio para atreverte profesionalmente a lo que tú realmente quieres vivir.

- Claro, no un destino sino una oportunidad...

Sí, porque vas a empezar, por ejemplo, a sentirte aburrida, desmotivada, prisionera en tu trabajo, porque esa energía de necesidad de un cambio está presente. Cambio laboral para vivir un trabajo de mayor autenticidad. Y ahí es donde se activa el factor del libre albedrío que hace que tú, ante esta propuesta energética que te da la vida, puedas elegir escucharla o no escucharla.

-Pero el cambio viene de todos modos...

Sí, porque probablemente, si no escuchas tu llamado a cambiar de trabajo porque te da miedo, porque te angustia la incertidumbre, porque si renuncias vas a perder la indemnización, lo que tu quieras, la vida te va a poner en situación que te obligue al cambio. Te pueden echar, la empresa puede quebrar, puede pasar cualquier cosa. O tú misma puedes conectar con tu llamado y hablar con tu jefe y decirle ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿No hay más? ¿Qué hacemos? Necesito otro trabajo. O decides mandar todo al carajo y emprender algo diferente. O sea, lo que están diciendo los planetas es que podemos ver la energía que está presente, pero lo que pueda ocurrir a partir de esa información depende de la conciencia de la persona y cuánto se escucha a sí misma y cuanto valor tiene.

- O sea que hay que ser muy valientes...

Pero es que la vida es para valientes. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no quiere cambiar porque nos condicionan desde niños a buscar estabilidad, buscar seguridad, nos dicen busca esto, no cambies, quédate aquí, quédate acá, esto es un trabajo para toda la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno estudia astrología, lo que ve es que, y lo dicen los asiáticos hace miles de años, la vida es constante cambio. Cuando uno ve los tránsitos ve que la vida todo el tiempo te pide cambia, reinvéntate, cambia, vive algo nuevo... ¡Vive algo nuevo, vive algo nuevo!

- ¿Esto tiene que ver con lo que explicás en tu libro en relación al ascendente? Si entendí bien, el signo solar sería lo que es fijo y el ascendente, los cambios.

El ascendente representa una energía que venimos a aprender a vivir y a descubrir dentro nuestro. Es un aprendizaje obligatorio, la vida nos fuerza a vivirlo. Y nosotros nos resistimos a esto, al cambio que implica y ahí comienza el conflicto con la realidad. Es muy importante aprender a fluir con el ascendente para vivir una vida con mayor conciencia. Cuando tú ves tu carta natal vas a ver a qué tienes mayor tendencia. Nos es difícil fluir con los cambios que nos propone la vida, hasta el signo más libre que hay, Acuario, se resiste a cambiar cuando la vida lo fuerza. Los doce signos representan energías que están presentes en la realidad. Y las energías, y los signos asociados al cambio fueron muy dolorosos cuando éramos bebés.

- ¿Cómo es eso?

¿Qué es lo que necesita un bebé humano? Necesita estabilidad, contención, nutrición, amor y cariño. Básicamente, de las energías, ¿qué signos necesita un bebé humano? Necesita la energía de Tauro, Cáncer, Géminis y Leo. Necesita piel, Tauro; necesita nutrición, Cáncer; necesita ser mirado y aplaudido, Leo; necesita que le hablen, Géminis. Esas son las energías que los bebés mamíferos tienden a afectivizar. Pero estamos en una realidad donde hay distintos tipos de energías. Entonces, cuando somos niños y en nuestra vida llega la energía de Escorpio, llega la energía de Acuario, llega la energía de Capricornio, estas energías entran destruyendo la estabilidad y la seguridad. Entonces nosotros empezamos a generar trauma a las energías del cambio.

-¿Por eso decís que la carta astral te ayuda a descubrir el sentido de tu vida? ¿Sería una herramienta para liberarte de ese trauma?

Generalmente nos resistimos al cambio porque hay una parte nuestra que quedó muy traumatizada cuando pasaron cosas muy fuertes en la infancia, puede ser en tu hogar, en tu familia, y eso tiene que ver con el miedo a la pérdida, el miedo al abandono. Tenemos miedo al cambio porque fue muy traumático cuando éramos niños, entonces la propuesta es que te des cuenta de esos miedos que tuviste cuando eras niña, cuando eras niño y no tenías autonomía, dependías de otro y no tenías recursos, hoy te están condicionando. Aunque eres adulto, esos miedos siguen estando en tu inconsciente y te condicionan. El proceso de liberación que propone la astrología evolutiva es darte cuenta cuáles son tus miedos que vienen de la infancia, para ir soltándolos pues ya no eras una niña. Ahí entra el factor terapéutico de la astrología psicológica.

- Sin embargo, también está el contexto, los tiempos que corren tanto nuestro país como el mundo, generan mucha incertidumbre. No todo depende de lo individual, ¿Cómo lo ves?

Mi sensación es que vivimos en un alto nivel de estrés porque la cantidad de información y el aceleramiento de la vida tiene que ver con la aceleración de la transmisión de información. Donde el cerebro humano no está diseñado para sostener el ritmo de la vida..

- Vivimos acelerados... ¿Y cómo ves la irrupción de la inteligencia artificial?

Probablemente la inteligencia artificial va a ser como un asistente que nos va a ayudar a lidiar con toda la encarga de información que estamos viviendo y que no podemos procesar. Claramente, el próximo 2025 es un año de empezar a estudiar algo nuevo y algo nuevo que probablemente revolucione tu forma de pensar. Yo a todo el mundo le digo, el próximo año estudia algo que te revolucione la vida. Y también va a ser muy importante empezar a entender realmente la inteligencia artificial porque va a llegar y va a cambiar todo el mercado laboral, va a cambiar todo y las personas que se actualicen van a ser las primeras personas que van a empezar a poder aprovechar ese cambio porque también las posibilidades creativas que nos da la inteligencia artificial y la tecnología todavía no las sabemos. Hay una cantidad de potencialidades enormes y las primeras personas que se metan en eso y comiencen a innovar, se les van a abrir los campos laborales de una manera impresionante.

-¿Y cómo se vincula esto con la astrología?

Todavía no puede hacerte la carta natal, no tiene la información de todos los tránsitos y comete errores. Lo que pasa es que uno normalmente no se da cuenta de que tiene errores, porque te engaña el chat, porque te escribe muy bien, te habla bonito. Yo uso un montón la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial tal vez podrá hacer predicciones mucho más potentes de los sucesos de la realidad. ¿Por qué nos cuesta mucho predecir los sucesos? Porque las predicciones astrológicas requieren analizar muchas variables interactuando al mismo tiempo. El cerebro humano no es capaz de procesar cien variables ocurriendo al mismo tiempo. La inteligencia artificial probablemente nos va a permitir poder, va a poder interpretar la data. Entonces yo le veo un montón de aplicaciones. Por ejemplo, yo tengo horas y horas y horas y horas y horas de clase respondiendo preguntas de los alumnos, tal vez la IA me alivie ese trabajo en un futuro. Probablemente en cinco años más no van a ser los humanos los que estén dando clases, o va a ser un lujo tener una clase humana o quizás la gente no va a querer tener clases con humanos.

- Entonces ves a la IA con expectativas

Porque lo que tengo claro es que el alma, la conexión, la sensibilidad, la IA no lo va a poder manejar porque la IA solamente maneja data y conexión entre la data y puede hablar como humano. Pero hay algo que le falta. Por eso si nosotros nos valoramos nosotros mismos y descubrimos que hay algo que está dentro de nosotros que es fundamental, que la IA no lo puede tener. Si conectamos más con nuestro ser, con nuestra sensibilidad y combinamos eso con la IA, las potencialidades son tremendas.

-¿No terminará con la especie humana? ¿Dicen algo los astros al respecto?

Lo que vamos a ver es similar a cuando surgieron los computadores, lo mismo que pasó un montón de veces la historia de la humanidad: cuando surgía una nueva tecnología se pensaba que venía el apocalipsis. Y finalmente, siempre nos terminamos adaptando. Lo que pasará esta vez de distinto a otras épocas es que probablemente lo que vamos a ir viendo en 2025, 2026, 2027 y 2028 es que los cambios van a ser demasiado rápidos.

-¿Qué va a pasar en el próximo año?

El mundo va a cambiar a una velocidad exponencial que todavía no hemos visto, no tenemos idea. Mi sensación es que en los próximos años la vida te va a pedir mucho que enfrentes tus miedos. Porque eso es lo que se necesita para atravesar exitosamente un proceso rápido de aceleración. Y aquellas personas que miren lo que los asusta, se den cuenta de sus creencias limitantes, que se atrevan a seguir su impulso y aprender cómo funciona la realidad, van a poder fluir mucho más con los cambios que aquellas personas que los miedos las paralicen y tal vez sientan que la realidad les pasa por encima.

Qué enseña el ascendente a cada signo

En su libro Tu propósito de alma (Planeta) Pablo Flores enseña a sus lectores cuál es la función del ascendente en el descubrimiento del sentido de la vida y el propósito personal y espiritual. Allí cita a la astróloga Alice Bailey, quien enseñó que el ascendente obliga a una evolución de nuestra personalidad. Es decir, a aquella parte de cada persona que se resiste al cambio y que quiere quedarse en comportamientos que son seguros, conocidos y familiares; muy condicionados por el linaje familiar y las experiencias pasadas. Esto implica que, a pesar de lo determinante que es el Ascendente en nuestra vida, una parte de nosotros se resistirá enormemente a él.

Una primera forma de agrupar y entender los Ascendentes es clasificarlos según su elemento (fuego, tierra, aire, agua), propone Flores y enumera sus características.

Ascendente en Fuego: Aries, Leo o Sagitario. Su aprendizaje está en lanzarse a la vida a hacer lo que realmente quieren, con confianza, optimismo, fe y valor. Solas, sin esperar que otras las acompañen, sin dudar, sin cuestionarse tanto, sin pensar, aprendiendo a confiar en su instinto.

Ascendente en Tierra: Tauro, Virgo o Capricornio. Su aprendizaje está en salir a la vida con precaución, realismo, «con los pies en la tierra», con planificación y a un ritmo más lento, para manifestar y alcanzar metas concretas en el mundo.

Ascendente en Aire: Géminis, Libra o Acuario. Su aprendizaje está en salir al mundo mediante la interacción con otros, usando para ello su capacidad comunicativa y sus habilidades sociales. quieren moverse en solitario, no desean compartir y se centran demasiado en sí mismas y en sus deseos de actuar, pero ese no es su camino.

Ascendente en Agua: Cáncer, Escorpio o Piscis. Su aprendizaje está en salir al mundo muy conectadas con lo que están sintiendo. Abiertas a los flujos emocionales que se mueven en los ambientes y en las personas que se encuentren en el camino. Es clave fortalecer su empatía y la compasión para conectar emocionalmente con otros, de esta forma podrán aprender a sostener y contener su propia vulnerabilidad.