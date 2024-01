Escuche, pero no permita que nadie se aproveche de usted. Implemente un cambio interno para reducir sus gastos generales, no agregue deudas. Utilice el sentido común y diga no a la tentación. Concéntrese en lo que es factible y explore la mejor ruta a seguir. Haga que sus prioridades sean el ejercicio físico y las finanzas.