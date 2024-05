La chef Tita internacionaliza su talento como jurado del ‘Top Chef VIP’

Inés Páz Nín es su nombre, pero su fama nacional e internacional la ha logrado con su apodo de chef Tita. Acaba de debutar como jueza del ‘Top Chef VIP’, de Telemundo, concurso que le permitirá evaluar el talento culinario de figuras como Alicia Machado, Paty Navidad, Rosie Rivera, Mark Tacher, El Puma y Daniela Castro, quienes apuestan a llenar de sabor y color esta edición.

Inmediatamente se supo la noticia, LISTÍN DIARIO contactó a la chef dominicana para conocer su impresión sobre este nuevo paso que acerca más la gastronomía dominicana a la internacionalización. No dudó en responder y aquí su parecer.

“Para mí ha sido muy satisfactorio que me hayan elegido como jueza de un espacio tan importante en la comunidad internacional, una por mi carrera y otra porque nos ayuda como país a poner nuestra comida donde el capitán la vea”.

¿Qué sientes estando en este nivel de tu carrera?

“Siento mucho agradecimiento , doy gracias a Dios por cada paso de mi vida y como me pone en cada lugar de manera correcta, más que convencida de que ha valido la pena toda la entrega , el trabajo y el sacrificio detrás de los fogones que he hecho para aportar a nuestra gastronomía, y estoy viendo los frutos de lo que he soñado. Hoy todo es una realidad”, respondió la cocinera dominicana.

Pareciera como si a la chef Tita le faltaran pocas cosas por experimentar en el arte culinario, pero no es así: “Tengo para ofrecer todo mi talento en la cocina, mis raíces, mi cultura y poner bien en alto mi República Dominicana, y como jueza del ‘Top Chef VIP’ tengo un gran reto que estoy disfrutando al máximo”.

Pero la profesional reconoce que para llegar hasta donde está ha tenido que hacer grandes sacrificios.

Los enumera diciendo que detrás de su éxito existe una mujer muy disciplinada, siempre enfocada, que ha trabajado mucho, que ha tenido que sacrificar mucho tiempo personal y familiar, que ha pasado más horas en la cocina que en cualquier lugar, que ha luchado por conservar la identidad de sus país, que ha llorado mucho, pero que ha reído más, y que vive feliz y con el corazón lleno de amor y agradecimiento.

¿Qué anhelas ahora mismo como chef?

“Ahora mismo anhelo seguir trabajando con mis agricultores y con mi fundación IMA, seguir poniendo la gastronomía dominicana en alto y seguir entrando a listas y grandes plataforma del mundo gastronómico como hasta ahora lo he hecho, seguir trabando duro para continuar cosechando la gran siembra que he plantado”, puntualiza.

Tita, creadora de la Nueva Cocina Dominicana, se une al panel de jueces de esta temporada compuesto por la chef Belén Alonso y el chef Antonio de Livier. Su vasta experiencia y pasión por la gastronomía caribeña la convirtieron en la candidata ideal para buscar autenticidad y creatividad en los platos de las celebridades participantes.

“Quiero ver mucha autenticidad, muchos platos con contraste de sabores, con sabores distintos que me sorprendan, que me impresionen y que también tengan ese saborcito que nos distingue a los caribeños”, expresó Chef Tita con entusiasmo.

Trayectoria de Tita

Inés Páez Nín ha sido galardonada por sus significativas contribuciones a la gastronomía dominicana en el ámbito nacional e internacional.

Entre sus reconocimientos más destacados se encuentran la Medalla al Mérito a la Mujer Dominicana en 2021, otorgada por el presidente de la República, Luis Abinader; el Premio de Excelencia Gourmet 2019; y el prestigioso premio ‘La Liste de París’ en la categoría ‘Espíritu Comunitario’, edición 2024, donde se convirtió en la primera dominicana en recibir dicho galardón.

Además, es la primera chef dominicana en el Paseo Español de las Estrellas de la Gastronomía, en Huelva, España. La cocinera dominicana es la creadora del Proyecto Diplomacia Gastronómica, una iniciativa que promueve la gastronomía dominicana como Marca País. Asimismo, fue propulsora de la Ley 20-18, que establece el segundo domingo de diciembre de cada año como el Día Nacional de la Cocina y Gastronomía Dominicana, reconociendo este arte como Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana.

Expectativas

Top Chef VIP es un concurso reconocido mundialmente por su excelencia culinaria. En su tercera temporada ha despertado muchas expectativas de los amantes de este tipo de programas.

Figuras participantes

En esta edición, 20 celebridades, entre ellas Alicia Machado, Paty Navidad, Rosie Rivera, Mark Tacher, El Puma y Daniela Castro, competirán para demostrar sus habilidades en la cocina bajo la mirada de expertos jueces. La persona ganadora recibirá un premio en efectivo de $200,000 dólares.