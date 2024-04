En el ‘Mall of San Juan’: un restaurante con cinco estaciones

“Vamos al Mall de San Juan”, dice mi hija Carmen, en cuya casa pasé unos días en noviembre del 2023.

El centro comercial, que conozco de anteriores visitas, ofrece una hermosa vista desde la amplia terraza junto a los restaurantes, en uno de los cuales vamos a almorzar. Por eso, tras tomar el ascensor, apearnos en la tercera planta y buscar la puerta para salir a la terraza, me acerco a la barandilla a ver el paisaje.

“Mira el puente que lleva al aeropuerto, el puente Teodoro Moscoso que conecta San Juan y Carolina, donde filmaron parte de una de las películas de Fast and Furious, sobre la Laguna San José”, comenta Carmen.

Tras un relax mirando el paisaje caminamos junto a las entradas de los locales de comida. Entramos en Il Nuovo Mercato. Un empleado nos lleva a una mesa y coloca el letrero. Dice en inglés “Reserved” (Reservado), y abajo en letras más pequeñas “Grazie” (Gracias), en italiano. Imagino que los propietarios son italianos.

Estación de pescados y mariscos en Il Nuovo Mercato, en el Mall of San Juan.Carmenchu Brusíloff

Iniciamos el recorrido entre las estaciones. Son cinco: Pescado, Pasta, Carnes, Ensaladas y Pizza. Vamos de una a otra mirando y mirando hasta que nos decidimos por la comida de mar. Carmen ordena Croquetas de bacalao (US$ 6.50) y Ceviche de camarones (US $ 9.50). Yo me inclino por el Filete de mero (US $ 14.00). En la misma estación pagamos.

A Carmen le entregan un “beeper” redondo y grande, para avisarnos cuando la comida esté lista y vayamos a recogerla. En cuanto a lo que se refiere a bebidas, se piden directamente a la camarera o camarero cuando uno está sentado a la mesa.

Sabrosa variedad

Mientras esperamos, a la mesa se acerca una camarera. Carmen quiere Limonada (US $ 7.00). Yo, Infusión de menta (US$ 2.95). La pido al principio, para tomar unas pastillas con las comidas. Cuando suena el beeper Carmen se levanta para buscar los platos. Yo la espero sentada. Terminada la comida averiguamos del postre. Podemos ordenarlo aquí, pero tienen que buscarlo en el Starbenne Caffe. Es de los mismos dueños y está casi al lado. Preferimos ir. Entre la apetecible variedad elegimos Budín (US$ 2.90), Tarta de fruta (US$ 4.50) y Tarta Special (US$ 1.50). Los comemos de pie.

“Modelo”

Mientras con la cámara del celular voy mirando diferentes perspectivas, un empleado pone sus brazos en jarra y me pregunta sonriente y chistoso: ‘¿Con modelo o sin modelo?’ ‘Con modelo’, respondo. Y le tomo la foto.