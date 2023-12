Y para el friíto... Chocolate caliente con vino tinto

Que, por fin, se sienta la brisita navideña que tanto esperamos se convierte en la excusa perfecta para preparar bebidas calientes que reconforten el cuerpo y el alma. Por ejemplo, un sabroso chocolate.

Para variar, hoy te proponemos elaborar un chocolate caliente con vino tinto, una receta que ha estado en tendencia recientemente porque combina dos bebidas populares en la época festiva, y que no puedes dejar de probar.

Inspírate con esta receta extraída del libro The Cayenne & Cocoa Companion: 100 Recipes and Remedies for Natural Living (Countryman Press, 2022), de la chef Suzy Scherr.

¡A COCINAR!

Ingredientes:

• 3 cucharadas de chispas de chocolate semidulce (o de chocolate desmenuzado)

• 1 cucharada de azúcar morena

• 2 cucharaditas de cacao en polvo sin azúcar

• Una pizca de sal

• 1 taza de leche (puede ser de vaca, de coco o almendras)

• 1/2 taza de vino tinto afrutado

Para decorar:

Cacao en polvo adicional

Malvaviscos

Astillas de canela

Preparación:

1. Bate las chispas de chocolate, el azúcar, el cacao y la sal en una cacerola pequeña.

2. Agrega la leche y lleva la mezcla a fuego lento o a fuego medio-bajo, batiendo con frecuencia hasta que el chocolate se derrita (aproximadamente 2 minutos).

3. Agrega el vino y revuelve para combinar.

4. Sirve el chocolate caliente en una taza y decora con una capa de cacao en polvo, malvaviscos o una ramita de canela.