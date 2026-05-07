Vuelven los 'Premios Sociales 2026', postula tu proyecto

Hasta el 25 de este mes tienes para postular tu proyecto a los 'Premios Sociales 2026', que otorga la Fundación Mapfre.

La convocatoria está abierta para que optes por uno de estos galardones internacionales que reconocen a personas, organizaciones y proyectos que contribuyen al bienestar y al desarrollo de la sociedad en áreas como salud, seguridad vial, cultura, investigación y acción social.

La iniciativa busca destacar el compromiso y la solidaridad de quienes trabajan por generar un impacto positivo y sostenible en sus comunidades.

Cada categoría cuenta con una dotación económica de 40,000 euros, para un total de 160,000 euros. En el año 2025, Hábitat Dominicana resultó ganador del premio al 'Mejor Proyecto de Iniciativa por su Impacto Social', por su propuesta '100 mil pisos para jugar'.

La convocatoria es internacional y las bases completas pueden consultarse en el portal oficial fundacionmapfre.org, donde también podrán acceder a información detallada sobre requisitos, categorías y procesos de postulación.

Con esta edición, la Fundación Mapfre reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, la inclusión y la generación de oportunidades que fortalezcan el bienestar de las comunidades.

Cuatro categorías para reconocer el impacto social

Cada categoría cuenta con una dotación económica de 40,000 eurosGetty Images

Los Premios Sociales 2026 se otorgarán en las siguientes categorías:

• Premio a Toda una Vida Profesional José Manuel Martínez Martínez: dirigido a reconocer a personas cuya trayectoria haya contribuido de manera significativa a mejorar la vida de otros, tanto desde el ámbito profesional como personal

• Premio a la Mejor Entidad por su Trayectoria Social: para instituciones que hayan desarrollados iniciativas de alto impacto en áreas sociales, culturales, de salud o seguridad

• Premio al Mejor Proyecto o Iniciativa por su Impacto Social: que reconoce propuestas innovadoras capaces de generar cambios relevantes y sostenibles en la sociedad

• Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario: orientado a proyectos que impulsan la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia en el ámbito agrícola y ganadero