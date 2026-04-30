‘Vampiros emocionales’: ¿Sabes cómo enfrentarlos?

Primero es importante saber qué es un vampiro. Un vampiro es un ser mitológico o folclórico que su supervivencia depende de alimentarse de la energía vital de sus víctimas.

Ya con esta breve descripción sabemos que hay personas que suelen tener ese mismo comportamiento hacia nosotros.

Su misión es drenar nuestra energía y darnos una gran sensación de agotamiento cuando estamos cerca de ellas.

A estos seres se les conoce popularmente como ‘vampiros emocionales’ debido a que tener este tipo de vínculo puede acabar lastimado tus sentimientos y emociones. Con esto dicho es bueno saber los tipos de ‘vampiros emocionales’ que existen, y cómo identificarlos.

Las personas que tienen este tipo de comportamiento pueden revelarse por estas siguientes razones:

● Narcisistas: Las personas narcisistas parecen mostrar incapacidad de hablar de otra cosa que no sea ellas mismas. Aunque la otra persona esté pasando por un momento difícil o por un problema, éstas no pueden dejar sus asuntos a un lado para ofrecerle el apoyo que necesita.

Por si fuera poco, nunca se hacen responsables o admiten culpabilidad respecto a sus acciones

● Manipuladores: Si estás con una persona manipuladora, ésta te hará sentir que sólo existe una respuesta correcta y esa respuesta es la que ella quiere.

Este tipo de ‘vampiro emocional’ te hará sentir que debes tener su aprobación para todo lo que estés haciendo. Usan tu amabilidad a su favor y usan la culpabilidad para tener control sobre ti

● Amantes del drama: Cuando un ‘vampiro emocional’ es dramático, éste buscará cualquier excusa para poder quejarse de manera constante.

Por ello, es necesario que sepas que, para poder enfrentar a los ‘vampiros emocionales’ y sus tipos, debes establecer límites.

Aunque esto puede ser más fácil decirlo que hacerlo, es importante que intentes poner un ‘stop’ con personas que drenan tu energía.

Por ejemplo, no aceptes todas las invitaciones donde este tipo de persona está presente, y limita tus conversaciones con ellas.

Cuídate emocionalmente

Si estás en un mal momento evita contacto con esas personas. En lugar de ayudar pueden empeorar las cosas. Aléjate de ellas. En el momento que analices que esta persona sólo te afecta negativamente y no le suma nada positivo a tu estado emocional, es importante cortar por lo sano.

Puede sonar radical e impactante, pero debes recordar que al final tú eres tu prioridad y te estás protegiendo.