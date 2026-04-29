Camboya: un destino que debes tener en tu lista de viaje

Camboya es de esos destinos que debes tener en tu lista de viajes, sobre todo, porque es un lugar mágico que ofrece una gran cantidad de monumentos que se han entremezclado con la naturaleza para volverse grandes atractivos turísticos.

Situado al sur de la península de Indochina, este país cuya religión oficial es el budismo, ha vivido muchas etapas, pero ha sabido renacer .

Camboya sobrepasó la terrible época de los Jemeres Rojos, responsables del genocidio camboyano (1975-1979) en el que murió un tercio de su población.

Este país ha comenzado a proyectarse turísticamente, generando gran interés de visitantes extranjeros que les atrae los atractivos que posee.

Templos de Angkor

La mayoría de viajeros llega a Camboya con la mente puesta en los Templos de Angkor, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1992, son considerados una de las maravillas del mundo más impresionantes que puedas imaginar.

Los mismos fueron construidos en el siglo XI por los reyes jemeres en Angkor, la antigua capital del Imperio jemer, cuyo territorio comprendía en su época de máximo esplendor los actuales países de Camboya, Tailandia, Laos, Vietnam, parte de Birmania y Malasia.

Estos templos reciben cada año más de 2,6 millones de turistas. Después de ser abandonada en el siglo XV y absorbida por la selva, unos exploradores franceses redescubrieron Angkor en el siglo XIX y desde entonces, se siguen restaurando templos y relieves que son una verdadera joya del arte hindú.

Los Templos de Angkor tienen una extensión de 400 km2 y muchos de ellos no están cerca unos de otros. Es por eso que lo ideal es contar con 3 o 4 días y si no viajas en tour, contratar por días un tuk tuk en Siem Reap para hacer los traslados.

Entre los templos que no te puedes perder, se encuentran cuatro que para muchos son los más famosos como:

Angkor Wat que es el templo más importante y el que da nombre a todo el sitio arqueológico. Es aconsejable llegar antes del amanecer para ver la salida del sol que es espectacular.

Angkor Thom que viene siendo una ciudadela fortificada que tiene como principal reclamo el templo de Baphuon, la Terraza del Rey Leproso y sobre todo el templo Bayon, famoso por sus 54 torres y sus más de 200 rostros esculpidos.

Ta Prohm es famoso por aparecer en la película Tom Raider que protagoniza Angelina Jolie. Este templo situado en medio de la selva se caracteriza por los árboles que cubren con sus enormes raíces partes de sus estructuras.

Banteay Srei, el cual es conocido como el Templo de las Mujeres por el detalle de sus relieves tallados en piedra arenisca rosada, estos son considerados como las muestras más delicadas que existen del arte jemer.

Lago Tonle Sap en Camboya

Una visita que debes hacer es conocer los pueblos flotantes del Tonle Sap, el lago más grande de Camboya y con la mayor extensión de agua dulce del sudeste asiático, situados a una hora de Siem Reap.

Estos pueblos, como el de Kompong Phluk y el Kampong Khleang, te permiten observar las condiciones de sus habitantes que se dedican mayoritariamente a la pesca y la agricultura, realizando un recorrido en barca que suele durar una hora.

Pub Stree

Esta dinámica calle está situada centricamente en Siem Reap, paralela al mercado, siendo fácilmente accesible y se caracteriza por ser bullicioso y festivo, especialmente durante la noche. El mismo incluye una amplia variedad de restaurantes, bares, música en vivo o grabada, tiendas de souvenirs, de textiles y una amplia opción de lugares de masajes.

Tomar en cuenta:



Recomendable hacer este viaje en tour con guía en Español, no ir por cuenta propia. Debes llevar repelentes, protector solar, ropa cómoda y tenis.