Días tranquilos

Fue una semana santa lluviosa, esto contribuyó en gran medida a calmar a los ruidosos y desordenados que aprovechan cualquier festividad para armar un jaleo de primera magnitud.

Emma me acompañó. No se fue para su pueblo, aunque hizo una escapada previa para asegurarse de que todo marchaba bien. Han pasado los años y ya no tiene los ánimos de antaño. La vida pasa sin que apreciemos el valor del tiempo y cuando lo hacemos ya es tarde.

Asi que nos dedicamos a ver películas, muchas sobre la vida de Jesús, sus enseñanzas y, sobre todo, la forma como cambio el pensamiento humano, dirigiéndolo hacia el amor, la caridad y la paz.

También vimos la Pasión y nos sobrecogimos de horror al ver el sufrimiento por el que atravesó, con el fin de redimirnos y otorgarnos la salvación, en ese otro mundo al que llegaremos tarde o temprano, al que unos llaman cielo, otros el mas allá y muchos ignoran o lo niegan.

Lamentablemente vivimos una época de poca fe, una era en donde la codicia se coloca por encima de la parte espiritual del ser humano y lo superficial es mucho más importante que la conciencia y la creencia es un ser superior.

Emma y yo somos creyentes y esta serie de películas nos ayudó a un trascurrir del tiempo en calma y con nuestras creencias más firmes que nunca.