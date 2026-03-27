Conozca el nuevo espacio que une moda y salud visual

Ponerse a tono con los nuevos tiempos está de moda. La medicina no escapa a esta tendencia y, en lo que tiene que ver con oftalmología, la visión es combinar la moda con la salud visual.

Los ejecutivos de Óptica López no se han querido quedar atrás y, apostando siempre al buen servicio y a la calidad, se han montado en esa ola.

Aprovechando su notoria presencia en los centros comerciales del país, presentó un innovador diseño en su sucursal de Ágora Mall.

El proyecto fue desarrollado por la empresa Latul Arquitectura junto a sus ejecutivas Roxxana Martínez y Laura Fatule, quienes lograron un espacio moderno y funcional que realza la visibilidad de las más prestigiosas marcas internacionales como Armani, Prada, Versace, Dolce & Gabbana y Ray-Ban.

El nuevo concepto ofrece un ambiente elegante y accesible, pensado para que los clientes puedan probarse fácilmente los estilos y elegir el que mejor se adapte a su personalidad.

“Queremos que cada visita sea una experiencia única, donde la moda y la salud visual se encuentren en un mismo lugar”, expresaron durante la inauguración, las ejecutivas de la referida firma que estuvo a cargo del diseño.