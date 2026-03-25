Longevos, pero solos: ¿Qué nos está pasando?

Imagina que cada día la ciencia y la medicina nos ofrecen más años de vida, pero al mismo tiempo, las estadísticas nos muestran que vivimos esos años cada vez más aislados.

¿De qué sirve sumar años si no los compartimos con quienes amamos? Desde la psicología, esta pregunta adquiere un sentido profundo y urgente: la calidad de nuestras relaciones influye de forma importante en nuestro bienestar, y nos encontramos con esta lastimosa paradoja preocupante.

Harvard Business Review advierte sobre la “recesión de la amistad”: los adultos con amigos cercanos han disminuido notablemente y comer solo es más común.

El estudio de Harvard sobre el desarrollo adulto defiende que la mayor fuente de salud y felicidad son las relaciones cercanas y humanas.

Este hallazgo es consistente sin importar el nivel socioeconómico: la satisfacción con las relaciones a los 50 años predice el estado de salud a los 80 mejor que el colesterol o el salario.

Quienes cultivan vínculos sólidos presentan menor incidencia de diabetes tipo 2, enfermedades coronarias y deterioro cognitivo en la vejez.

Por la evidencia, universidades como Stanford crean programas para fomentar amistades, ya que las relaciones cara a cara se han visto reemplazadas por la modernidad, las redes sociales y Apps.

El tiempo compartido disminuye, el entretenimiento se individualiza, vemos películas y series en casa y lo virtual sustituye los encuentros presenciales.

Estamos más conectados que nunca, pero más lejos que de costumbre. Las familias se dispersan por trabajo o distancia, las parejas se separan con mayor facilidad, y la intención de procrear disminuye.

Las relaciones se vuelven transitorias y superficiales, y mientras buscamos vidas más largas, construimos vidas más solitarias.

La psicología, junto con la ciencia médica, sugiere que el aislamiento social es tan dañino como fumar 15 cigarrillos al día. Además, aumenta el riesgo de demencia, depresión y enfermedades cardiovasculares, lo que nos lleva a vivir más tiempo, pero más enfermos.

El estrés permanente generado por la soledad mantiene al cuerpo en alerta, lo que desgasta progresivamente arterias, articulaciones y sistema inmunitario.

Cuando alguien tiene con quién hablar después de un día duro, su fisiología se calma: baja la frecuencia cardíaca, disminuye la rumiación mental y mejora el sueño. Sin ese sostén emocional, la fatiga se acumula y el cuerpo sufre.

Sin embargo, la verdadera salud no solo es fisiológica, sino en la compañía. La amistad y la familia son la medicina emocional, física y espiritual más importante.

La psicología nos invita a regresar al abrazo, a compartir momentos reales y recuperar los lazos que nos unen; vivir más años solo tiene sentido si los acompañamos con nuestros afectos.

A medida que la esperanza de vida aumenta, la gran tarea es buscar una longevidad compartida, donde bienestar emocional y social sea prioridad.

No basta con prolongar los años; necesitamos recuperar la conexión humana, regresar a la mesa, al contacto real, a compartir un café y reírnos o llorar por los que nos toca vivir.

En nuestros países caribeños e hispanos las tertulias donde se reúnen a poner o quitar gobiernos, bohemias y reuniones culturales, la convivencia son parte de nuestra cultura, que mantienen nuestro espíritu encendido, quizás por eso se perciben sociedades más cercanas y con alegría de vivir.