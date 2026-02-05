Oncología: retos y desafíos para este 2026

El cáncer como enfermedad crónica representa un reto para la sociedad, las familias y sistemas de salud, en la prevención, en el diagnóstico, tratamiento y paliación.

Los indicadores de salud por cáncer (incidencia y mortalidad), se comportan de modo diferente en países desarrollados y en vías en desarrollo, reflejando diferencias estructurales del sistema de salud, sociales y económicos afectando sus resultados.

Según la doctora Rosa Haydeé Vassallo, directora médico del Instituto de Oncología ‘Dr. Heriberto Pieter’, la estrategia más efectiva en países como República Dominicana, de mediano a bajos ingresos, es la prevención por el bajo costo que ello representa.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esto está sustentado por los resultados en supervivencia en países desarrollados donde existen verdaderos programas de prevención, cuyo cumplimiento es casi universal.

Tabaquismo, sedentarismo, obesidad, alcoholismo e infección por virus oncogénicos constituyen más del 50% de las causas de cáncer y pueden ser prevenibles.

Rosa Haydeé Vassallo, directora médico del Instituto de Oncología ‘Dr. Heriberto Pieter’.Fuente externa

La especialista sostiene que, las medidas para su control necesitan el trabajo conjunto de la sociedad: desde la familia, la escuela y el sistema de salud, creando conocimiento y conciencia de este tipo de padecimiento y compromiso en el cumplimiento de los esquemas de vacunación contra virus oncogénicos como el HPV y hepatitis B y protocolos de detección temprana para cáncer de cérvix, mama, colon, próstata y pulmón. Sin embargo, la inversión en prevención está por debajo de lo invertido en tratamientos curativos.

Ayuda a tiempo

“El diagnóstico en etapas avanzadas es un lastre clínico que reduce las posibilidades de curación y aumenta los costos del tratamiento. Es una verdad, repetidas veces, el tratamiento de la enfermedad temprana es menos costoso que la avanzada, pero esto todavía no es comprendido por las partes involucradas. El diagnóstico tardío obedece a múltiples factores, desconocimiento de la enfermedad y posibilidades de tratamiento, deficiencia en los programas prevención, de los centros de atención primaria, miedo a enfrentar la enfermedad, carencia de recursos para acceder a servicios médicos, otros recurren a diferentes tipos de medicina alternativa, a veces de un costo elevado sin efectividad y favoreciendo el avance de la enfermedad”, explica.

Los avances científicos oncológicos avanzan a velocidad vertiginosa, favoreciendo a aquellos pacientes con diagnóstico temprano y acceso a tratamientos innovadores como la terapia dirigida y la inmunoterapia. Por esto en países desarrollados la mortalidad por cáncer ha disminuido.

Estos dos factores son claves en la supervivencia del paciente oncológico, por lo cual debería tener acceso a los mejores procedimientos diagnósticos y de tratamiento sin discriminación de nivel socioeconómico.

“Las instituciones de salud deben velar y proteger el acceso a diagnóstico y tratamiento oportuno de estos pacientes para lograr la remisión de la enfermedad y mejorar su supervivencia”, puntualiza Vassallo.

Para este año

En pocas palabras, podemos decir para este 2026: si se desarrollan los programas de prevención, y se mejora el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno se lograría una mayor supervivencia en los pacientes con la enfermedad.

En 2026, el cáncer, no es sólo un problema clínico, sino también social, económico y político. La oncología moderna exige sistemas de salud más sólidos, transparencia en la gestión, inversión sostenida y una visión centrada en la equidad.

El reto está claro: convertir los avances científicos en beneficios reales para toda la población, sin que el lugar de residencia o el nivel de ingresos determinen las posibilidades de sobrevivir al cáncer.