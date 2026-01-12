Más de 4 millones de personas visitaron Villa Navidad

Villa Navidad cerró con éxito su más reciente edición, consolidándose como uno de los eventos navideños más importantes y concurridos de la región.

Durante su celebración, del 1 de diciembre al 5 de enero, el evento recibió más de 4 millones de visitantes, una cifra histórica que reafirma el impacto, la aceptación y el crecimiento sostenido de esta iniciativa.

Villa Navidad abrió sus puertas diariamente en horario de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., en Santo Domingo y Santiago, ampliando en varias jornadas tanto el horario como la cantidad de espectáculos y actividades, en respuesta a la masiva asistencia y al entusiasmo del público.

Familias completas disfrutaron de las actividades disponibles en esta ediciónFuente externa

Familias completas pudieron disfrutar de una programación diversa que incluyó presentaciones artísticas, espectáculos musicales, actividades culturales, espacios infantiles y experiencias diseñadas para todas las edades.

Este logro fue posible gracias al trabajo del personal de producción, técnico y artístico, quienes demostraron un alto nivel de profesionalismo, entrega y compromiso, garantizando una experiencia organizada, segura y de calidad para millones de visitantes.

“Villa Navidad es un reflejo de lo que se puede lograr cuando se ofrece al público un entretenimiento sano y seguro para toda la familia, utilizando el arte como punto de encuentro en fechas tan emblemáticas como la Navidad”, expresó José Pintor “Pinky”, director y productor del evento.

El éxito del evento también fue posible gracias al esfuerzo de un equipo humano de más de 200 personas involucradas en la producción y el montaje, así como más de 70 colaboradores en las áreas de logística, seguridad y servicios.

Un equipo humano de más de 200 personas estuvieron involucradas en la producción y el montajeFuente externa

“Fueron muchos meses de arduo trabajo, pero la respuesta del público reafirma la importancia de este tipo de eventos participativos y el crecimiento de la industria naranja en actividades de carácter masivo”, señaló José Grateraux, productor ejecutivo.

Villa Navidad refleja además el compromiso de ofrecer a la ciudadanía entretenimiento gratuito, seguro y de calidad durante las fechas navideñas, promoviendo la unión familiar, la convivencia y el disfrute de las tradiciones en un ambiente inclusivo y accesible para todos.

Con esta cifra récord de asistencia, Villa Navidad se consolida como uno de los eventos navideños de mayor éxito no solo en la República Dominicana, sino también en la región y América Latina, posicionándose como un referente y modelo para la organización de celebraciones culturales y familiares de gran impacto.