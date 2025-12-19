La gastronomía dominicana: un activo fundamental para la promoción del turismo

La gastronomía dominicana se convierte en un puntal fundamental para la promoción del turismo sostenible con los logros de importantes chefs del país.

El hito más reciente lo ha marcado Inés Páez Nin, chef Tita, al entrar su restaurante Aguají, en la lista extendida de los Latin America’s 50 Best Restaurants, en el lugar 88.

Ubicado en Puerto Plata, Aguají de la mano de Chef Tita, es no sólo el primer restaurante dominicano en ingresar a la prestigiosa lista, sino una propuesta que honra la cultura taína, exalta el producto local, trabaja junto a comunidades pesqueras y apuesta por una gastronomía sostenible que celebra la identidad del pueblo dominicano y coloca al país en el mapa gastronómico mundial.

chef Tita además, recibió el Champions of Change Award, convirtiéndose en la primera chef latinoamericana en obtenerlo, y fue reconocida por segundo año consecutivo en The Best Chef Awards con dos cuchillos, una clasificación reservada para cocineros de categoría mundial.

Un antes y un después

“Es uno de los logros más importantes de mi carrera y para República Dominicana. Hoy abrimos camino y demostramos que nuestra gastronomía tiene un lugar entre los mejores”, señaló la chef Tita.

La trayectoria de éxito continuará en la segunda edición del Festival Gastronómico RD Exquisita, que se celebrará del 17 al 20 de enero de 2026 en Madrid, que dedicará su programación a la aclamada chef, en reconocimiento a su destacada trayectoria como embajadora de la gastronomía dominicana.

El turismo actual se enfoca principalmente en ofrecer experiencias únicas a los visitantes, más allá de las bellezas naturales, de las magníficas playas y del verdor de los paisajes, donde la gastronomía ocupa un lugar preponderante.

Perú y México han sido destinos pioneros en la región, en lograr una gastronomía de reconocimiento mundial, en un escenario en el que ya sobresalen más recientemente Colombia, Guatemala y ahora también República Dominicana.

La gastronomía dominicana alcanzó reconocimiento internacional con figuras como el Chef Mike Mercedes pionero en proyección internacional quien cocinó para reyes, presidentes y dignatarios internacionales.

Más recientemente María Marte, oriunda de Jarabacoa, alcanzó dos estrellas Michelín en el restaurante Club Allard de Madrid, donde comenzó fregando platos.

Actualmente el país cuenta con una cantera de chefs con reconocimiento internacional, por lo que, sin dudas, los logros de Chef Tita abrirán las puertas a otros destacados exponentes de la cocina nacional. {Este es el restaurante estrella del hotel The Ocean Club Luxury Collection, Sosúa, Puerto Plata.