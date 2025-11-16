Cómo puede viajar un dominicano a Rusia: rutas, requisitos y qué esperar

A pesar de la guerra en Ucrania y de las sanciones que han reconfigurado el mapa aéreo, Rusia sigue abierta al turismo y un destino al cual los dominicanos pueden entrar sin visa por hasta 60 días.

Así lo confirma un acuerdo bilateral, vigente desde 2018 y formalizado en el 2020, así como compilaciones de política de visados con base en el Ministerio de Exteriores ruso y listados actualizados que incluyen expresamente a la República Dominicana como país exento de visado de corta estancia.

No obstante, hay detalles adicionales para el viaje, como el registro migratorio, que consiste en un mecanismo, una vez superada una estadía de 7 días laborables, en el cual el hotel o vivienda privada tramita una notificación al Ministerio de Interior indicando la llegada del turista.

Además, desde el año 2022, Visa y Mastercard suspendieron operaciones en Rusia: tarjetas emitidas fuera de Rusia no funcionan en comercios o cajeros dentro del país. Sin embargo, en 2025, según recomendaciones de medio especializados en turismo, los métodos operativos para turistas siguen siendo efectivo en rublos, tarjetas UnionPay (si su banco las emite) o sistemas locales Mir.

Las estaciones del Metro de Moscú mantienen una arquitectura única con elementos artísticos dignos de un museo o un palacio.Fuente externa

Rutas para llegar desde RD

Las sanciones y cierres de espacio aéreo impiden hoy conexiones directas con líneas europeas hacia Rusia, y los aviones rusos no pueden sobrevolar buena parte de Occidente, desviando a que las conexiones más viables, según distintas fuentes sobre turismo en Rusia, son Estambul (Turquía), Dubái o Abu Dabi (Emiratos Arabes Unidos), Doha (Qatar) y Belgrado (Serbia), desde donde salen vuelos directos y frecuentes a Moscú y otras ciudades.

La primera opción (Turquía) se muestra como una de las más viables, dado que se puede dar la conexión Santo Domingo-Panamá-Estambul y de allí continuar a Moscú, existiendo la posibilidad igual de iniciar el viaje desde Punta Cana.

También las opciones vía Emiratos Árabes Unidos y Qatar se muestran tentativamente como un viaje donde el dominicano puede tener la posibilidad de conectar primero con ciudades lujosas y luego pasar a Rusia donde la historia y la cultura lo espera con las puertas abiertas.

¿Qué ver en Rusia?

Moscú: La Plaza Roja, el Kremlin y la Catedral de San Basilio son el corazón histórico y visual de la capital; el metro es una atracción en sí mismo.

El Kremlin, Moscú, RusiaOleg Polikarpov

San Petersburgo: El Museo del Hermitage figura entre los grandes museos del mundo y ocupa el fastuoso Palacio de Invierno.

Palacio de Invierno, San Petersburgo, RusiaFuente externa

Kazan (Tartaristán): Mezcla de culturas eslava y tártara, con su Kremlin y la mezquita Qolsharif como iconos; turismo en auge con portal oficial activo.

Lago Baikal (Siberia): El lago más profundo del planeta; en invierno regala paisajes de hielo azul únicos.

Para el viajero dominicano, Rusia es un destino posible para una escapada el próximo año 2026. El ingreso sin visa por 60 días allana el camino; el desafío está en elegir la ruta (vía Turquía, el Golfo o Serbia) y preparar la logística de pagos y registro. A cambio, esperan joyas como la Plaza Roja y el Hermitage, rutas del Anillo de Oro, el cruce de culturas en Kazan y los horizontes helados del Baikal. Un viaje exigente en planificación, pero con un resultado único por conocer el país más grande del mundo.