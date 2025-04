Dejando los resentimientos de lado

El resentimiento es una emoción muy debilitante, hay personas que viven a su sombra, queriendo venganza y queriendo devolver el dolor que alguna vez se les infringió; seres que hacen de sus vidas un verdadero calvario al recordar constantemente el agravio, reproduciéndolo en sus mentes como una película.

Visualizar la emoción y trabajarla conlleva mucho esfuerzo, igual que admitir la humanidad ajena porque está, en ocasiones, no se puede racionalizar, no vas a llegar a un resultado que te explique las razones que llevaron a alguien a proceder de un modo incorrecto contra ti, incluso algunas pueden que ya no estén físicamente para asumir su responsabilidad, pero igual hay que liberar estos sentimientos, pues son como piedras y cuantas más tengas más peso emocional tendrás sobre ti.

Debemos dejar de afanarnos porque los responsables paguen por el dolor recibido, que vivan el castigo que creemos merecen, que al fin y al cabo no es algo que debas hacer, no eres repartidor de justicia ni tampoco eres el karma, simplemente toma tu resentimiento y trabájalo, supéralo, enfócate en sanar tú. Cuando lo logres, ni se te ocurra mirar hacia atrás, simplemente continúa con tu vida ahora siendo una persona más madura y consciente.