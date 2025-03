Juan Lladó propone teleférico al Pico Duarte

Son muchos los años que el asesor económico Juan Lladó está interesado en el tema del turismo. Con motivo del lanzamiento del libro Pico Duarte, por el CCN, Lladó llama la atención hacia una idea que, entiendo, nadie antes había planteado: construir un teleférico desde Jarabacoa hasta el Pico Duarte.

Para evitar impactos ambientales severos tendría varias estaciones intermedias. Su ejecución sería asunto complicado, confiesa, pero para su realización aporta ideas que son factibles y bien pudieran ser tomadas en cuenta por las autoridades competentes. Al fin y al cabo, otros países con mayores alturas tienen teleférico. Estudiar lo que propone es bueno y válido.

Dos libros y dos centenarios: Hernández Ortega y Guillo Pérez

El Archivo General de la Nación, entre sus últimas publicaciones, incluyó el tema del arte con un libro dedicado al centenario de Gilberto Hernández Ortega (1923-2023) y otro a Guillo Pérez (1923-2023). Con excelentes reproducciones de muchas de sus obras respectivas, y con escritos tanto del responsable de su publicación, Cándido Gerón, como de varios autores, son un muy importante aporte a la bibliografía de tan sobresalientes pintores dominicanos.

La atención del personal del AGN

Acudí al Archivo General de la Nación para tratar de conseguir unas fotos de las décadas del 1980 y 1990. Me hizo sentir bien la sonrisa de la recepcionista mientras me explicaba el proceso (ya yo lo conocía) de dejar la cartera en el locker, etcétera.

En el salón al que me envió, cuando llegó mi turno, me atendió Pascual. Solícito llevó el papel con la lista para tratar de encontrar alguna. No tuvo éxito, pero hizo una copia y me pidió dejar mi nombre, e-mail y teléfono. Pasaría la información al personal que ha de buscarlas con detenimiento en el área donde quedan fotos sin subir a la web.

Tomará tiempo, me dijo, “pero anote mi nombre y extensión para llamarme cuando usted quiera”. Luego quise conocer en persona a Inolis, del departamento de relaciones públicas, pues algunas veces le he pedido ayuda y siempre ha estado dispuesta para darla. Sin dudar, las atenciones y eficiencia del personal del AGN son admirables.

¿Dónde colocar las piezas de valor sentimental?

En el hogar, a menudo, los propietarios tienen piezas de valor sentimental o simbólico, más quizás con escaso valor decorativo. ¿Dónde colocarlas? Patricia Álvarez, arquitecta de interiores, se esfuerza por conservarlos, aunque no siempre los ubique en un lugar protagónico.

La profesional afirma que “estos elementos tienen un valor profundo y trascendental”. Por tanto, nunca descarta su relevancia. Así lo señala en un reportaje que publica la revista Aldaba en su número 98. En los Supermercados Nacional puedes conseguir la revista.