Ismael Almonte: “Muchas veces, las oportunidades hay que fabricarlas”

Con 4,000 pesos mensuales, Ismael Almonte y su hermana tenían que “bandeársela” solos cuando, siendo adolescentes, perdieron a su madre. Su padre había fallecido en un accidente, en Cuba, un mes antes de que naciera el dueño de esta historia.

La lucha que ha librado este joven de apenas 27 años, no hay quien la advierta si se echa una mirada a los éxitos que a su edad ha cosechado. Por mencionar uno, el pasado año 2024, recibió el galardón ‘Espectáculo del Año’, en los Premios Soberano, por el show de ‘La González’. Y este 2025, no se ha quedado atrás.

Tiene dos nominaciones a la misma premiación con la producción ‘Finlandia’, la primera obra teatral en República Dominicana traducida simultáneamente a lengua de señas, bajo la dirección del francés Pascal Rambert.

Ismael quiere destacar estos logros, no para enaltecerse, sino para decirles a los jóvenes que no importa de dónde vengas, las necesidades que estés pasando y las limitaciones que dominen tu vida: “Con voluntad, todo se puede. Debemos tener claro que, a veces, las oportunidades hay que fabricarlas. Yo lo hice, pero me preparé para ello. Como siempre me ha gustado el teatro, decidí capacitarme bien para no ser un enganchado al teatro”. Lo cuenta con determinación. A la fecha, ha participado en algunas 25 obras, en unas como actor y en otras como productor.

Ismael AlmonteFuente externa

Él sabía que a pesar de contar con los conocimientos para actuar, pues había estudiado aquí y en España, debía ponerse donde el capitán le vea. “Había una obra o una producción de un espectáculo, por ejemplo, yo llamaba y preguntaba que en qué podía yo ayudar, trabajar… buscaba mi oportunidad, porque sé que hay momentos en los que hay que crearla”. Lo habla con una madurez el joven que llegó a LISTÍN DIARIO con su ‘outfit’ de artista. Con sus aretitos en las dos orejas, su simbólico collar, su abrigo rojo y pantalón negro. Bien moderno y luciendo una buena imagen.

Pero los éxitos del dueño de este relato no llegaron de golpe y porrazos. Cuando perdió a su madre, siendo un adolescente, tuvo que dedicarse a trabajar para poder subsistir.

“Con 13 o 14 años, ya estaba trabajando en un centro de cómputos en mi pueblo, San Cristóbal. Mi hermana también trabajaba, porque éramos dos niños viviendo solos en una casa. La casa de mi abuela, que tampoco estaba para apoyarnos”. Recordar esta parte lo pone triste, pero su comentario deja clara su resiliencia: “He pasado por tantas, que perdí la capacidad de asombro”. Ahí luce fuerte.

“El arte sana”

A pesar de que Ismael se fue por la carrera de Comunicación, pues en esa área fue que encontró una brecha, no perdía la fe en que algún día iba a dar el salto a lo que le apasiona: el arte. “En él fue que encontré el refugio perfecto para desahogar mis penas. Porque aprendemos a vivir con el dolor, pero hay días en que quisieras compartir con tus padres esos logros que vas obteniendo con tanto sacrificio”. Lo conmueve tocar esta parte, pero se repone rápido y le atribuye al arte la sanación que ha tenido.

Cuando el protagonista de esta historia está trabajando en una obra o cualquier otra producción, se concentra tanto en hacerlo bien que se transporta a ese mundo donde no hay dolor, sólo hay ganas de hacerlo bien y la satisfacción de dar lo mejor de sí en cada entrega.

Ismael AlmonteFuente externa

Este joven actor, productor, director y dramaturgo ha construido una sólida trayectoria en el área. Antes de salir del país a formarse mejor, ya aquí, tenía un portafolio laboral y de capacitación. Es egresado del Grado en Artes Escénicas, de la Universidad Antonio de Nebrija (Madrid, España).

Sus conocimientos lo han hecho merecedor de ser director artístico de Microteatro Santo Domingo. También es fundador y CEO de la casa productora Septiembre Veintiocho Producciones.

‘Los Incomprendidos’, ‘Anchoitas El Musical’, ‘Las Brujas de Salem’, ‘Víctimas y Tóxicos’, ‘Polos Opuestos’, ‘Bodas de Sangre’, ‘Bajo Terapia’, ‘Malas’, ‘Secretos de Familia’, ‘Flores en el Bar’ y ‘Radio Bemba’ son algunas de las producciones que tienen su sello.

Isamel AlmonteFuente externa

A través de estos trabajos y los otros tantos en los que ha participado, Ismael ha podido encontrar un refugio para disipar las vicisitudes por las que ha atravesado, inclusive, antes de nacer.

“Yo soy mis vacíos”

Durante su entrevista en LISTÍN DIARIO, Ismael Almonte se dejó llevar por ese interés que tiene en que los jóvenes de hoy no se detengan en la búsqueda del éxito ante el primer obstáculo que se le presente.

“Quiero que sepan que lo mío viene desde antes de nacer, que la adversidad no me ha doblegado, que había días en los que venía a la capital en la mañana a trabajar y en la tarde me iba a San Cristóbal a estudiar porque decidí echar hacia delante antes de victimizarme”. Cuando le tocó hacer esto, era sólo un muchacho de 15 años, claro, con una mentalidad de una persona de 30.

Precisamente, a esa edad comenzó su carrera en la Comunicación. Entró a Cable Visión. “Recuerdo que todo se dio por error. Hubo un día en el que faltó un talento y, sin buscarlo, ahí estaba yo, dispuesto y sin miedo a correr el riesgo. Desde entonces me fui acercando a lo que en verdad me gusta, que es el arte, porque sana, educa, forma, entretiene y, por si fuera poco, es una fuente de trabajo”. En muchas ocasiones, como él dice, le ha tocado fabricar las oportunidades, ¡y bien que le han salido!

Ismael AlmonteFuente externa

Pero lo del dueño de este relato, no era sólo incursionar en un área que le atrae desde su niñez, sino hacerlo con responsabilidad y compromiso, sabiendo que es una carrera que necesita de seriedad, aun cuando el humor sea la temática, que amerita de entrega, no importa lo sencilla o compleja que sea una obra o una producción.

Estar claro en este punto es lo que lo ha llevado a destacarse como una joven promesa de las artes en todas sus vertientes. No lo dice él, pero quienes conocen su trabajo, no pierden tiempo en resaltar la visión creativa, el compromiso profesional y la versatilidad que tiene este joven en la industria.

Un poco sobre su trayectoria

Con humildad, pero con una timidez que tal vez ni él mismo se da cuenta de que la muestra, Ismael no pasa por alto reconocer a cada quien que le ha dado el chance de crecer y aprender. No menciona nombre para evitar que alguien se le olvide. Pero ellos saben quienes son y qué han hecho para que hoy este joven sea un ejemplo de superación y perseverancia.

“En televisión, creo que fui pionero en el formato digital con ‘Un Minuto de Farándula’, una temporada que contó con figuras como Dascha Polanco, Luz García, Melymel, Irvin Alberti y Miralba Ruiz”. No se vanagloria de la visión que tuvo en ese momento, aunque no deja de sentir orgullo por lo logrado.

En el ámbito cinematográfico, ha desempeñado roles diversos, desde actor hasta asistente de producción, participando en películas como ‘Verdad o reto’ (Suzette Reyes), ‘Qué León’ (Frank Perozo), ‘Una breve historia de amor’ (Nadal Piantini), ‘Nadie muere en Ambrosía’ (Héctor Valdez) y ‘No hay más remedio’ (Pinky Pintor).

Como director de Microteatro Santo Domingo, se destacan las temporadas ‘Juntos, pero no revueltos’ (2022) y ‘El Club de las Divorciadas’ (2023), primera propuesta con monólogos exclusivos en sus salas. Reciente estrenó la temporada ‘El Club del Sexo’ (2024). Este 2025 trabaja en lo que es ‘El Club de las Culpables’, programada para presentarse en la Sala Ravelo.

En el ámbito de la producción, ha estado involucrado en actividades de gran relevancia como los Premios Soberano 2015, FOA Dominicana, el Premio al Mérito de Acroarte, el Festival de Cine Dominicano y el Festival Fine Arts. Su experiencia televisiva incluye programas como Lunatik (Antena Latina), Fuera de Serie (Color Visión), Agenda VIP (Telemicro), Tras el Escenario (Color Visión) y Conexión Especial (Caribbean TV).

“Nada de esto fuera posible si no trabajara con disciplina y entrega, y por supuesto, inspirado en mi madre, en lo que nos enseñó, y el legado de honestidad y trabajo que nos dejó a mí y a mi hermana”. Con este aprendizaje concluye su entrevista quien, a pesar de sus vacíos, no se detiene a llenarlos con banalidades, sino con trabajo y su amor por el arte.