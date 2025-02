Cristián Sánchez: “El sí que he recibido tantas veces, me gusta dárselo a otros”

Al parecer lo de Cristián es todo positivo en la vida. Al menos eso es lo que dice su fija sonrisa. A modo de chanza, es como si se la hubiese tatuado. Desde que llegó a LISTÍN DIARIO hasta que se marchó luego de la entrevista, mostró su mejor rostro.

Las razones le sobran para estar feliz. Tuvo una infancia bonita, aunque creció en medio de carencias en su natal Boca Chica. Ha estudiado lo que le gusta, ha crecido profesionalmente, y lo mejor, ha podido ayudar a otros.

Fue Elizahenna, una colaboradora de este medio que trabaja para Plan Lea, quien vio en él un gran potencial como ejemplo para la juventud de hoy. Ella no se equivocó.

La superación del dueño de esta historia es digna de admirar. Con 22 años ya es ingeniero tecnológico, y en la actualidad cursa su segunda carrera. Todo esto además de los estudios que ha realizado al margen de su preparación universitaria. Siempre ha estudiado con becas por su buen desempeño académico.

“Lo mío siempre ha sido capacitarme y servir a los demás y a mi país. Tengo siempre una actitud positiva ante la vida y gracias a eso se me han abierto muchas puertas, me han dado muchas oportunidades…”. Son esos muchos síes que han llevado a Cristián a dar de lo que recibe.

Él sabe que la mejor forma de contribuir y aportar es permitiendo que otros se formen, y trabajar para ayudar a quienes sólo necesitan un “empujoncito” para lograr sus metas. Servir como voluntario desde los 11 años le han creado esta base altruista.

Una labor sin desperdicio

Para este joven, disponer de una organización que le sirva a la juventud de Boca Chica de guía para lograr aunque sea acercarse a la meta, le llena de emoción y mucha satisfacción. “Porque al tiempo que trabajamos para hacer cambios positivos en los jóvenes, vamos mirando cómo un grupo, precisamente de muchachos y muchachas, pertenece a esta entidad y se faja a luchar por un mejor porvenir para todos”. Lo va contando y lo vive con una aparente admiración por quienes lo acompañan en esta misión

Cristián SánchezListín Diario

Tan apegado está a la labor social que, en un mundo de tanta vanidad, responde con sencillez a la pregunta: Si te dicen que vas a ser rico, si dejas de lado tus acciones solidarias, ¿lo haces? “Por supuesto que no. No cambio el trabajo social ni por todo el dinero del mundo. Creo que el dinero sí es importante cuando lo utilizas para ayudar a tu entorno, al necesitado, y no te niego que me gustaría tener muchos recursos, pero es precisamente para esos fines, para hacer obras de bien, para invertir en las comunidades y en su gente, y para transformar, sobre todo, a la juventud necesitada”. Su expresión testifica su criterio. Sus ojos le brillan y su sonrisa es más amplia.

Tal vez no tengan la solvencia y los fondos para visibilizar aún más su Ideal Juvenil, pero sí están aportando un granito de arena para encaminar esta labor social. “Puede que no tengamos todo el crédito cuando hablamos para conseguir una beca a un joven, pero con el sólo hecho de allanarle el camino, de tener el acercamiento con determinada institución académica para que puedan estudiar, ya estamos abriendo un poco esa puerta”. Razón tiene de sobra y por ello trabaja para establecer una buena relación con los líderes de universidades y otras entidades educativas que puedan ayudar en la formación de jóvenes de escasos recursos.

Cristián SánchezFuente externa

Hasta ahora, Cristián y la organización que lidera, han recibido un gran respaldo del CCI Monte Rey, Boca Chica, donde él estudió y donde tantas veces le han dicho “sí”. “Pero nosotros también queremos contribuir con esta institución académica que necesita equipos tecnológicos. Yo mismo haré mi donativo, ojalá otros se motiven a aportar porque hay muchas personas necesitando de esos aparatos para estar a tono con la capacitación moderna”. Es generoso el joven que, en ese centro, recibió su primera computadora, y que hoy trabaja remoto en una empresa chilena.

“Mi madre ha sido un gran referente para mi desarrollo”

Para Cristián Sánchez, la vida da más oportunidades de las que la gente, especialmente, los jóvenes, pueden imaginarse. “Sólo hay que empeñarse en buscarlas, en trabajar por ellas, en abrirse puertas y mantenerlas abiertas con un buen desempeño”. Él cree en la importancia de ser competente.

Cristián SánchezFuente externa

La base familiar es imprescindible en la formación de las personas. El protagonista de hoy está consciente de ello. Viene de un hogar donde, aunque no había abundancia, sí ha habido reglas que cumplir. Estudiar ha sido la más preponderante.

El ejemplo y empuje de su madre es su referente por excelencia. “Siempre ha sido una mamá presente y empeñada en que nos capacitemos, pues a ella, sus padres, no la dejaron ir a la escuela en esos tiempos porque era la única hembra de la familia. Aprendió sola a leer y escribir”. Cuando dijo esto, fue el único momento en que el joven mostró un dejo de tristeza.

A lo mejor, la oportunidad que ella no tuvo ha querido que sus hijos sí la tengan, y por eso, pese a que ha trabajado como conserje por mucho tiempo, se ha esforzado en respaldarlos para que ellos logren sus sueños. “Pero mi mamá es muy inteligente y diligente, y en el mismo sitio donde trabaja nos ha conseguido becas para estudiar”. Eso lo enorgullece.

El padre de Cristián trabaja como chofer. “Él también nos ha dado un buen ejemplo de trabajo. Cuando estábamos más pequeños nos llevaba con él”. No niega que tuvo una infancia bonita pese a las precariedades. Hoy, también disfruta de lo que son como familia. Él es el quinto de seis hermanos. Sólo hay una hembra. Todos se apoyan entre sí, celebran sus triunfos y lloran sus penas en nombre de la unión familiar que domina su entorno.

La muestra de cómo se llevan la sostiene una anécdota. “Uno de mis hermanos no era tan fanático de los estudios, y un día, a modo de reto, le dije: ‘si te inscribes en el inglés, te lo pago’. De una vez dijo que sí. No le creí mucho, pero en la academia que era, me dijeron que había ido a inscribirse”. Ambos cumplieron su palabra. Cristián también ha motivado a sus otros hermanos y a sus sobrinos a que en los estudios está más garantizado el éxito.

Le arreglaron su casa

El ver a ese muchachito de 11 años realizando una labor social como voluntario a tan corta edad, motivó a una organización a que también lo apoyaran a él. “Fue así como mi mentora, mi soporte, Esperanza Espinosa, hizo las diligencias para que remozaran nuestra casa y pudiéramos vivir de una forma más cómoda”. Ahora que le va bien en lo que hace y que sigue superándose, sueña con regalarle a su familia una mejor vivienda.

Por lo que ha recibido es que también quiere tener la forma de dar a quienes necesitan. A través de Ideal Juvenil, organización que trabaja en las áreas de educación, acción climática e igualdad de género, este joven quiere continuar contribuyendo al desarrollo de la comunidad de Boca Choca, y con ello, al del país.

Cristián SánchezListín Diario

Cristián ha tenido el honor de visitar España, El Salvador y México. Los conocimientos que ha traído de esos lugares le han ido despertando inquietudes que lo han llevado a realizar actividades de capacitación con los jóvenes que le acompañan. “Nosotros hasta hemos sido músicos, hemos dado concierto en el parque de Boca Chica porque el entretenimiento sano ofrece bienestar”. Lo dice mientras deja bien claro que le encanta bailar, sobre todo, bachata y merengue.

Conozca más Actividad de voluntarios El dueño de esta historia quiere volver a los orígenes de la organización. “Al principio, cuando la formamos, éramos como 70 jóvenes, hemos ido quedando menos, pero igual haciendo un trabajo de calidad en favor de la juventud de la comunidad”. No se detiene en sus objetivos.

Los días 24 y 25 de este mes, participarán en la Feria de Voluntarios, de la Universidad Iberoamericana (Unibe) y, aprovecharán la plataforma para retomar las actividades que hace Ideal Juvenil, y venir con más fuerza este año. Para ello, le gustaría conseguir los equipos tecnológicos e instrumentos musicales que puedan ayudar a que los jóvenes se inclinen por la tecnología y por la música.

Si los quieres ayudar, ellos lo agradecerán. Puedes contactar a Cristián al 829-499-4556, o puedes acceder a la página de la organización idealjuvenir.org