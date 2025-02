La partida de Mendy López, un dolor sin competencia

Cuando se va una figura de la talla de Mendy López, no hay cabida para decir soy de este o de otro equipo. Al menos yo, que soy fanática de las Águilas Cibaeñas, siento mucho cuando parte una gloria del deporte, sobre todo, si es de nuestro país.

No me importa de qué conjunto sea, lo lamentable siempre será, el aporte que hizo a un área tan vivida y disfrutada como lo es la deportiva, en este caso, al béisbol. Comenzar la semana y saber que ya no tenemos entre nosotros a un grande como ‘El Único’, de verdad que es doloroso.

Sólo nos resta recordarlo en esos momentos inolvidables que nos hicieron vibrar con una voz que de seguro retumbará por siempre en nuestra memoria.

Su irreparable pérdida

Enterarnos de que estaba en Cuidados Intensivos fue un duro golpe para quienes reconocemos su legado en la pelota dominicana, pero conocer sobre su fallecimiento fue devastador.

Nunca crees que a ese tipo de persona pueden ser “ponchadas” por la muerte. Su pérdida irreparable deja un vacío, no sólo en el equipo amarillo, sino en la Lidom y en el país en sí.

Nos reconforta saber que, en la cabina del Estadio Cibao queda impreso el sello que supo ponerle a sus narraciones, quedan intactos los rastros de una pasión que desbordó los 411 y que logró los mejores numeritos para posicionarse en el “Salón de la Fama” de los inmortales de la calidad.

Un viajecito por una ciudad fabulosa

Hoy quise dar una pequeña vuelta por la ciudad fabulosa para aprender sobre cómo le hacen aquí, para no perder a gente de la talla de Mendy López, para tenerla para siempre realizando una labor incuestionable en una de las áreas que más gustan a sus habitantes: el béisbol.

En esto son apegados a la realidad y saben que nadie puede ser para siempre, pero sí cuenta con una forma muy especial de mantener vida la historia de quienes se marchan a los brazos del Señor dejando un legado de éxito, de entrega, de honestidad y más que todo, de amor y pasión por lo que hacen.

Aprendí en este lugar, que quien multiplica los dones que le ofrece el Altísimo, no muere jamás, pues hasta en el más simple detalle verás reflejada la “presencia” de esa persona. Eso es lo que pasará con quien siempre será ‘El Único’.

También su familia

Tener toda una vida ligada a la pelota, hará que no sólo los aguiluchos recordemos a esta gloria del deporte, sino que todo aquel que reconozca que, más allá de la competencia, hay líderes que han contribuido al desarrollo de nuestro béisbol.

Él fue uno de ellos, y además, echó a andar a peloteros de poder con su hijo Mendy López, quien como pelotero, puso en alto el nombre de República Dominicana dentro y fuera del país, llevándose del ejemplo de su padre, quien todavía a sus 84 años, continuaba dando “jonrones” de poder a través del micrófono. Descanse en paz.