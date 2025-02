Un nuevo juego de 'Digimon' o 'Sonic Racing', entre los grandes estrenos para PS5 de 2025

Un videojuego de la serie japonesa Digimon o un nuevo modo de reñir carreras con los personajes de Sonic se encuentran entre los grandes lanzamientos previstos para este año anunciados este miércoles por PlayStation para la plataforma PS5.

La última entrega de la franquicia de mascotas digitales, llamada 'Digimon Story Time Stranger', saldrá en 2025 y aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento, la empresa de videoconsolas adelantó que la historia deambula entre dos mundos interconectados: el humano y los fantásticos reinos del Mundo Digital.

Otro de los estrenos más esperados para PS5 se encuentra 'Sonic Racing: CrossWorlds', un juego de conducción que entrará a la venta a partir del 18 de febrero y que transportará a los jugadores a los universos de Sonic y Sega a nuevas dimensiones.

Más adelante, para el 30 de mayo, se espera 'LOST SOUL ASIDE', en el que los jugadores "se enfrentarán a enemigos distintivos, interactuarán con personajes fascinantes y descubrirán gradualmente una historia que atrapa", dijo el creador del videojuego, Yang Bing.

Uno de los juegos más llamativos para este año es 'Dreams of Another', diseñado con el uso de tecnología renderizada de nubes de puntos y basado en el tema filosófico "No hay creación sin destrucción".

Sin todavía una fecha de estreno exacta, el videojuego "desafía las normas de los juegos de disparos, ya que en vez de usar las armas para destruir o hacer daño, las usamos para transformar el caos abstracto y materializar el mundo que te rodea", indicó por su parte el director de 'Dreams of Another', Baiyon.

Para versiones como la nueva del juego de acción Saros, de Housemarque, habrá que esperar a 2026, ya que presentará mejoras para PlayStation 5 Pro.