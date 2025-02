¿Qué piensan las mujeres sobre otras mujeres?

Se tiene la idea de que las mujeres difícilmente encuentren respaldo en otras mujeres. En estos días de febrero he descubierto que esta teoría no tiene base, al menos entre las mujeres pensantes que, desde sus respectivas posiciones, luchan por proyectar a otras mujeres en República Dominicana.

Carolina Mejía: hacer visible el trabajo de mujeres

Carolina Mejía Gómez, la primera mujer alcaldesa del Distrito Nacional, durante el reciente acto de develización de los letreros de calles con nombre de mujer, en el sector La Castellana, señaló su objetivo de hacer visible “el trabajo de tantas mujeres dominicanas cuyo valor aún no se reconoce en su justa dimensión”. En este caso, hacía referencia a la abogada Margarita Tavares, a la profesora y escritora Zoraida Heredia, viuda Suncar y a mi madre la periodista e historiadora María Ugarte.

Varinia e Ilonka: a favor de las mujeres

La ingeniera Varinia Caamaño, presidenta de la Junta de Vecinos de La Castellana, con orgullo señaló que “con estas tres calles que entran a Los Prados se completan 25 calles con los nombres de mujeres meritorias”. En el empeño por reconocer públicamente a las mujeres meritorias, lleva años una mujer en sí muy meritoria: la escritora y gestora cultural Ilonka Nacidit Perdomo

Gracias en nombre de la familia

Las palabras de agradecimiento, en nombre de todos los descendientes de María Ugarte España por tomarla en cuenta para nombrar una calle, lo leyó mi nieta, María Alexandra Ramos. Gracias a la alcaldesa Carolina Mejía, a Elizabeth Mateo, secretaria general de la Alcaldía del Distrito Nacional, Yovany Moya, presidente del Concejo de Regidores, Ingeniera Varinia Caamaño, presidenta de la Junta de Vecinos de La Castellana, Ingeniero Gregorio Luperón, Presidente de la Junta de Vecinos de los Prados y a su esposa Bertina Pellerano, a la investigadora-asesora Ilonka Nacidit-Perdomo y a la doctora Emma Valois, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres.

Mi tardanza había sido avisada

Quienes conocen de mi exagerada puntualidad se asombrarían de que en el acto en La Castellana llegué con media hora de retraso. Por razones de salud no puedo salir de mi casa antes de las 9:30 de la mañana. De este problema ya estaban enteradas las organizadoras. Aun así, me guardaron una silla, al lado de la Alcaldesa. Gracias por ese honor. No conocía a Carolina. Me encantó su modo de ser.

El apoyo de un esposo

Bárbara Suncar, hija de Zoraida Heredia viuda Suncar, en su emotiva exposición recordó cómo su padre se dedicaba a traducir del francés los textos que su esposa, Zoraida, tenía que estudiar en la carrera de derecho.