Trastorno límite de personalidad: si mamá lo tiene, ¿qué hago para entenderla?

A veces no comprendemos a mamá. Le pasa a los hijos y al esposo. Refrescaré el caso de una joven de 15 años que llegó a nuestro consultorio, pero que puede ser el de cualquier persona que esté pasando por algo similar.

Así comenzó su relato cuando buscó ayuda para poder ayudar a su mamá. “Un día está de buen humor, me ama. Y, al otro, me insulta. Los permisos son un tema, un día amanece mal y así mismo me habla, mal. Entonces no me da el permiso, sin razón alguna. Dice muchas mentiras, inventa cosas, la mayoría de las personas se lo cree y quedo como la mala hija. Dice muchas malas palabras e insulta a las personas”. Eso, por un lado.

Continuó contando sobre cómo actúa por el otro lado: “No hay restaurante que vayamos, que no pelee con el camarero, el encargado o el mismo dueño del lugar… cuando era pequeña era divertido salir con ella porque cuando toma alcohol, a veces se pone divertida, pero ya no me gusta salir con ella, y por esto tenemos ahora muchas discusiones. Me reclama que no la deje sola, que soy lo único que tiene, cuando esto pasa, se pone de manera desconsolada a llorar. Dice que siente un vacío inmenso en su corazón, a pesar de que no está sola nunca. Creo que mi papá se cansó de todo esto y por eso nos dejó… Espero poderme ir pronto también, pero sólo tengo 15 años”.

Respuesta a nuestra quinceañera

Esta es la historia de la chica de 15 años que, de forma clara, describe, sin saberlo, un trastorno límite de la personalidad de su madre. En este trastorno predomina un patrón de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y los afectos, e impulsividad intensa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos, y que se manifiesta por cinco o más de los siguientes hechos.

Miedo patológico al abandono, patrón de relaciones interpersonales inestables, alteración de la identidad, impulsividad en dos o más áreas, ejemplo gastos excesivos, drogas, atracones, entre otros, comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio e inestabilidad afectiva debido al estado de ánimo, enfados inapropiados o intensos, ideas paranoides.

Cuando la persona vive el trastorno límite de la personalidad, se hace necesario, primero, la conciencia de ello, ya que trastoca no solo a esta, sino a todo un entorno, pero los que más sufren son los hijos.

Ante esta situación, los hijos de madres con este trastorno, tiene un sentir como el explicado por nuestra protagonista y, se hace necesario entonces, un acompañamiento, tanto para la persona que ha sido diagnosticada, como para sus seres queridos más cercanos. Entender qué le pasa a mamá, podría hacer más llevadera su situación y la de la familia. Buscar ayuda para conocer qué comportamiento debemos adoptar, es importante.

CÓMO TRATAR A LA PERSONA AFECTADA



Existen terapias enfocadas a tratar este trastorno, pero lo primero es que la persona haga consciencia de su necesidad.