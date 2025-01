Una final de ataque

De verdad que la serie final de nuestra candente pelota, no tuvo desperdicio. Los Leones del Escogido y los Tigres del Licey lo dieron todo en el terreno. Independientemente de nuestra preferencia, hay que reconocer que ambos equipos se armaron “hasta los dientes” para lograr el triunfo de la temporada 2024-25. Siete juegos, uno superando el otro, con un inicio de 14 inings, y unos empates que dejaron a muchos con el corazón en la mano. De seguro que los cardiólogos deben tener mucho trabajo después de esta contienda que dio como campeón al conjunto rojo.

Los memes

La guerra de memes estuvo en su máxima expresión. Los liceístas, desde que tienen gente en base, se dan por ganadores. Eso es siempre. Y, desde que pierden, no hay quién sepa de ellos. Los escogidistas, sin embargo, siempre han sido muy tímidos y reservados, pero desde que ganan se multiplican de una manera inexplicable. No son agitadores y sus memes los guardaron para el final. No se adelantan a los acontecimientos y por eso, nadie se burla de ellos si pasa lo que ningún equipo quiere que le suceda: la derrota.

El éxito del equipo y de Pujols

A pesar de la mala racha por la que, en la serie regular, atravesó el Escogido, su capataz, Albert Pujols, nunca perdió el norte. Siempre supo a lo que estaba apostando y está viendo los frutos. Él no sólo creyó en su capacidad para dirigir, pese a que se estrenó como mánager, sino que siempre confió en sus jugadores. Se mostraba tranquilo y sereno porque sabe que jugar implica perder o ganar. Ahora bien, su optimismo y su “As” bajo la manga le daban esa seguridad mostrada en cada partido. Nunca se dio el crédito de absolutamente nada, y su agradecimiento a los dueños del Escogido siempre lo ha dejado saber. Es un punto que se acaba de anotar el único dominicano con tener 703 jonrones en las Grandes Ligas, y un paso seguro hacia el Salón de la Fama.

¡Ahora a ganar la Serie del Caribe!

Ahora ya no hay división. Todos somos dominicanos y así debemos demostrarlo con nuestro apoyo al equipo de República Dominicana que irá a representar al país en la Serie del Caribe. Peloteros de los diferentes equipos, de seguro, se unirán al conjunto rojo para poner en alto al pueblo donde se juega la mejor pelota del mundo. Esto es sin duda, pues los mismos fanáticos nos creemos que también lanzamos, atrapamos y bateamos. Desde aquí nuestras felicitaciones a los escogidistas y a mi pelotero favorito: Albert Pujols. Quienes me conocen, lo saben. Nuestras buenas vibras para los campeones 2024-25.