En el AILA: ¿47 pesos por un dólar?

En la segunda mitad de enero un viajero regresó de sus vacaciones navideñas. Tamaña sorpresa se llevó al ver que en dos estafetas de la misma empresa compraban el dólar por sólo 47 pesos, cuando en esa fecha andaba por los 60 pesos por un dólar, como correctamente lo compraba la estafeta del Banco de Reservas. “Esto no debería suceder en Aduanas cuando la gente está esperando una maleta o camino a salir. El turista se sentirá engañado iniciando la llegada al país”, escribía a esta columna.

La librería no la cierran

Se regó por las redes: “Van a cerrar la librería Cuesta”. Los asiduos compradores se llevaron las manos a la cabeza pensando que era cierto. Y no es así. Lo que cerraba era la cafetería de la librería. Deberían haberse fijado que, en el CCN, donde funciona Cuesta Libros, el supermercado había cerrado también su cafetería. Reestructuraciones cuyas razones los dueños sabrán. Como quiera, en el CCN hay una cafetería Barista en la mezzanina. De manera que hay donde sentarse a tomar un café y platicar entre amistades.

¿Sabes leer palabras en cursiva? Es decir, letra corrida

Me quedé de una pieza cuando leí un artículo del periódico USA Today dónde daban a conocer que los National Archives (Archivos Nacionales) de Estados Unidos buscaban personas que pudieran leer palabras en cursiva. Sí, esas que uno escribe a mano en una carta, o al tomar notas en una agenda. Según da a conocer la periodista Elizabeth Weise, el abandono de la escritura a mano ha sido paulatino: empezó con el uso de la máquina de escribir, luego de la computadora, después del e-mail y ahora con la tecnología del dictado de texto o incluso inteligencia artificial. Yo aún no lo puedo creer. ¿Qué un adulto joven no sabe leer un documento escrito a mano en su idioma? Confiemos en que en República Dominicana las escuelas mantengan la escritura a mano en alguna de sus materias.

Exposición de Duarte en el AGN

En conmemoración del 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte Díez, el Archivo General de la Nación abrirá una exposición documental el martes 28 a las 10:00 de la mañana. Lleva por título “Duarte: la historia de su gloria”. Está abierta al público en el lobby de la sede del AGN: calle Modesto Díaz # 2, Zona Universitaria.

Novelista califica a Caonabo de “caníbal”

¿Hasta qué punto tiene libertad un novelista para calificar de caníbal al cacique Caonabo, que era feroz, pero no caníbal? Así lo define Luis Zueco al narrar, en su novela “El mapa de un Nuevo Mundo”, la matanza en el Fuerte de La Navidad en La Española. Me sentí frustrada con el autor.