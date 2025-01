La negación de un préstamo llevó a “hacer” un banco

Cuando Alejandro Grullón era, en el año 1954, un joven empresario de 25 años, con proyectos de siembra de guineos, acudió a solicitar un préstamo al Banco Agrícola, entidad estatal cuyo gerente de riesgo era el dictador Trujillo. Se lo negaron porque “Trujillo había determinado que ‘los guineos los tumba el viento’”. Quedaban las opciones de acudir a los únicos otros bancos existentes en ese entonces en el país: The Royal Bank of Canada y The Bank of Nova Scotia. Llevó el proyecto a Freddy Loynaz, gerente del Royal en Santiago, quien también lo rechazó. No tomó en cuenta la garantía de compra de la Grenada Company, subsidiaria de la United Fruit Company. La reacción de Grullón fue sorprendente: “No te apures, tú vas a ver que te voy a hacer un banco”. Con el tiempo cumplió sus palabras: nació el Banco Popular Dominicano. Esta anécdota difícilmente sea conocida por muchos. Yo me enteré hace unos días, mientras leía el prólogo, escrito por Andrés Dauhajre hijo, en el libro “El Poder de una Idea”, publicado al cumplir 60 años dicha entidad bancaria.

Primera sede: En la Ciudad Colonial

Fue en una de las más antiguas casas de la Ciudad Colonial, la Casa del Cordón (convertida hace apenas unas semanas en Centro Cultural Taíno), donde señala Christopher Paniagua, Presidente ejecutivo del Banco Popular, “abrimos nuestras puertas al público un 2 de enero del año 1964”. Y con orgullo afirma que, a lo largo de los años, en República Dominicana han sido “pioneros muchas veces”. Entre estos logros están la emisión de tarjetas de crédito, la realización de transferencias electrónicas, el lanzamiento de la primera red de cajeros automáticos, la primera aplicación financiera móvil….

Un niño escuchaba las ideas

Manuel A. Grullón, Presidente del Consejo de Administración Grupo Popular, S.A., e hijo de don Alejandro Grullón, era el único niño presente en el acto ese 2 de enero. “Me llamaba la atención lo que allí acontecía, no es menor cierto que me era imposible sospechar el poder y la trascendencia que, para impulsar el desarrollo económico y social del país, así como para transformar en realidad los sueños y aspiraciones de miles de personas y familias de los diferentes sectores sociales, aquella idea sería capaz de desplegar en prácticamente toda la geografía nacional”.

El libro en plataforma multimedia

“El poder de una idea” lo encuentras en la plataforma multimedia www.popularenlinea.com/elpoderdeuna idea. Hay un documental homónimo donde la historia de la entidad financiera es narrada por sus principales protagonistas.

Mayor empleador de empresa privada

“Con un promedio de 9,569 empleados en 2023, el Grupo Popular es la empresa privada dominicana que más empleos genera en el país”, según cita Andrés Dauhajre.