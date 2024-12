Estoy más renovada, luego de una descompensación

Y la gente preguntándose: ¿Pero cómo va a ser, si Xiomarita lleva una vida saludable, come sano, y otras personas que son excesivas en el comer, además de no pensar en el contenido de lo que se llevan a la boca están vivitas y coleando?

Tu organismo alerta

Les cuento que, desde Corpus Christi del pasado año 2023 para acá me fui sintiendo mal y no hice caso, luego me fui a Miami por quince días para compartir con mis hermanas de corazón, y al regresar fui al médico y ahí inicia otra historia. Fui a un naturista que me indicó un tratamiento, pero nunca me dio el resultado de las pruebas ni el diagnóstico.

Un diagnóstico equivocado

Ningún especialista sabía en realidad lo que tenía, aunque sí tenía inflamadas todas las articulaciones. En el aspecto cardiológico bien, tres pruebas factor reumatoide y dieron negativa al igual que el anti PCC, una prueba más profunda para la artritis reumatoide, lo que significó que el especialista en estos menesteres me diagnosticó y medicó una enfermedad que no tenía: “Artritis Reumatoide”. Esta última prueba no sabía qué significaba.

La “cura”era peor que la “enfermedad”

A partir de ahí inició un gran calvario, ya que el especialista me indicó esteroides de forma continua junto a un protector gástrico y lo que me estaba ocasionando era depresión, por lo que tuve que irlo reduciendo poco a poco, atento a mí, lo que me estaba ocasionando problemas de presión. Gracias a Dios que fui a consulta con otros hematólogos y reumatólogos recomendados y ya estoy en pie de lucha.

Cambios gastronómicos

Esta historia, que no está ampliada, es para que sepamos que debemos de estar alertas con lo que nos indican, leer la posología (dosificación de los medicamentos) porque los médicos son humanos y se equivocan, además de los efectos secundarios que puedan ocasionar los trastornos. Todo esto también me dejó claro la importancia de buscar siempre una segunda o tercera opinión médica.

Calidad de vida

También no permitir que algunas personas que están a nuestro lado quieran manejarnos con asuntos de la alimentación o hacer conjeturas del estilo de vida que llevamos que si no hubiese sido así ya me hubieran hecho el Cabo de Año. No es que quiera vivir 69 años más, sino que los pocos años que me quedan sean de calidad.