La magia de la Navidad: conectando con la espiritualidad y la prosperidad

Los rituales y elementos de la época buscan fortalecer la conexión espiritual y atraer la prosperidad, especialmente en las fiestas cardinales que son los solsticios o equinoccios. Inician una estación.

Ahora, en el de invierno que nos corresponde en el hemisferio norte, sucederá este año el día 21 de diciembre a las 23:27:16 horas de República Dominicana.

Se toma como preparación espiritual y nos puede ayudar a recordar que celebramos el nacimiento de Jesús, el Cristo, aunque estas fiestas se celebran miles de años antes que el Niño Dios llegara a la tierra.

Cualquier actividad que hacemos debemos hacerla con integridad, con intención y estando presente en lo que hacemos. Si no tenemos certeza o no vibramos con una frecuencia en particular, es mejor no participar.

Además de que estaríamos desarmonizando al resto, si se está participando en un grupo, no obtendríamos los resultados deseados.

A continuación, te presentamos algunas sugerencias para distinguir este día especial, basado en tradiciones ancestrales:

Una de las tradiciones más emblemáticas es la ceremonia de las luces. En el norte, se encienden velas o luces con el propósito de ayudar al sol a mantenerse fuerte durante su travesía más corta en el cielo. Este acto representa la esperanza y la renovación.

Puedes encender una vela en tu espacio con la intención de atraer la luz a tu vida. El elemento fuego que transmuta es esencial, encenderlo con algún color en particular se vincula con algún efecto. El blanco es universal, contiene todos los colores.

El incienso es también elemental, esta resina de un árbol se consagra con el fin de purificar los ambientes.

Organizar una reunión con afines donde participen encendiendo una vela mientras comparten sus deseos de luz y amor. Las 21 peticiones es una vieja práctica donde anotamos 7 deseos personales, 7 por allegados y 7 por la humanidad.

Luego se lanzan a una fogata o se queman como desapego, nos permite no interferir con las formas de Dios para traer nuestros anhelos, a diferencia de las metas que le damos seguimiento pues está en nuestras manos.

Se pide “en armonía para todo el mundo”, “bajo la gracia y de manera perfecta”. Otros los convierten en meta, le ponen fecha y los atesoran en un espacio especial todo el año para trabajarlos personalmente.

Utilizar los elementos navideños tradicionales con consciencia ayuda a fortalecer la espiritualidad y la intención. La Corona en las Puertas: Simboliza el ciclo eterno de la vida y la esperanza renovada. La puedes colocar para dar la bienvenida a la nueva energía.

Los Bombillos y Guirnaldas: Representan la luz y la conexión. Decorar espacios con luces y guirnaldas recuerda la alegría y unión. El árbol es un símbolo de vida y continuidad. Cuando los decoramos con intenciones de crecimiento y prosperidad nos ayuda a mantenernos enfocados y en buenas vibraciones.

Otras sugerencias que pueden ser favorables: Deshazte de objetos que ya no utilizas para liberar espacio físico y energético. Te aligera cargas emocionales a la vez que podemos apoyar a otros.

Preparar un baño con hierbas como romero y laurel para purificar y refrescar tu energía. La ruda, albahaca, libertad, al igual que la sal entre otros elementos se usan como liberación de lastres.

Poner en tu mesa de lo que tengas, y compartir de lo que has recibido con los demás te ayuda a mantenerte en el círculo de la abundancia y gratitud. Dar incrementa de eso que ofreces. La energía jamás se pierde, por “Ley del balance o del intercambio justo”: Cada pensamiento y acción es compensado.

Si no estamos recibiendo de lo que deseamos debemos observar dónde, con quién o qué estamos vibrando, cómo estamos accionando y cuáles son nuestras intenciones. La ley devuelve lo justo.