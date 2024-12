Ana María Castillo: la banileja que cuenta sus historias “del otro lado del charco”

“Del otro lado del charco, 24 historias” es la obra literaria de Ana María Castillo que recoge relatos de vivencias propias y de conocidos relacionadas a experiencias que viven dominicanos y otros extranjeros en tierras lejanas.

Esta dominicana que emigró a Estados Unidos hace ocho años, estudió Arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), condujo y produjo su propio programa ‘Con tus propias manos’ -que se transmitió por Radio Televisión Dominicana (CERTV) durante 12 años-, nunca pensó en ser escritora.

"Me incentivé a hacer esto porque una persona me dijo: 'Tú puedes hablar porque tú tienes el don de la palabra'. Yo nunca pensé ser escritora, pero a la gente le gustó el lenguaje con el que yo expreso esas historias, que le pueden pasar a cualquiera. La mayoría son a mí, pero otras son a personas que les pasan”, manifestó al ser entrevistada en Listín Diario.

Portada del libro de Ana María CastilloListín Diario

Castillo explicó que el 24 en el título de su primer libro está relacionado, entre otras cosas, a que cada año publica ese mismo número de historias en el periódico 'El Sol de Rhode Island', de Providence, Estados Unidos, que son las que están reseñadas en la pieza literaria, acompañadas de caricaturas de la autoría de Cristian Hernández.

“El 24 es un número importante para mí, porque 24 horas tiene el día, 24 es el doble de doce que son los meses del año y además son 24 historias porque soy voluntaria para el periódico El Sol de Rhode Island y esos son escritos en un lenguaje llano. Se hicieron el año pasado, porque yo publico dos por mes”, explica Ana María, quien también fue pendolista de este diario.

En la actualidad, Ana María hace del pluriempleo su religión, desempeñándose como locutora en la Mega Radio de Providence (en su propio programa de música romántica que se transmite los domingos), 'delivery' para bibliotecas comunitarias y voluntaria en el periódico.

Además, es instructora en una escuela de conducción, donde comparte con migrantes de otros países, lo que a su vez le permite ampliar las vivencias que inmortaliza con lápiz y papel.

Castillo participó por primera vez como escritora en la vigésima sexta Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2024), donde presentó el escrito que aseguró tuvo buena acogida. También asistió al convite banilejo celebrado recientemente en Santo Domingo.

Ana María CastilloListín Diario

La primera tirada del libro estuvo a cargo de Editorial Búho, con un total de 1,000 ejemplares, 24 historias en 129 páginas que también incluyen un glosario de dominicanismos, para que todo el que lea el libro pueda comprender las expresiones a la que se refiere la autora.

El cambio

Dejar República Dominicana atrás, hace ocho años, fue un cambio brusco para ella, ya que dejó su patria y las cámaras, aunque en suelo estadounidense se reunió con su familia y abrazó nuevas oportunidades que le han permitido mantenerse vigente.

“El cambio fue frustrante, porque yo tenía 12 años con mi programa y eso para mí era un hijo (…). Todavía yo no supero eso, me da nostalgia a veces cuando me encuentro con personas que me preguntan de eso”, declaró.