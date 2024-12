Puntacana: en un ambiente de relax familiar

Hay una fecha del año en que, casi inmancablemente, paso varios días en PuntaCana Village con mis hijos Ángel y Rossy: es el primer fin de semana de diciembre. Es que ese sábado, en las Galerías celebran el bazar navideño y uno puede allí pasar el día, ya que restaurantes y cafeterías ofrecen variedad de comida para elegir.

En esta ocasión, como en las anteriores, mi primer almuerzo fue un plato italiano, en la trattoría Mamma Luisa. Me antojé de probar lo que, para mí, es una rara combinación: pescado y pasta. En este caso: Penne al dorado fresco (el filete viene en trozos). La combinación resultó agradable al paladar. Mi antojo valió la pena. El segundo día me incliné por el sabor mexicano del restaurante El Burrito. Me apetecía comer tacos y acepté la sugerencia de Rossy para el relleno: carne desmenuzada de picaña a la barbacoa. En platicos aparte, a servir según el gusto: tomaticos pico de gallo, guacamole, cebolla, y cilantricos. Entre tacos duros y blandos, elegí blandos, pues son más fáciles para comer. Quieras que no, me comí ¡tres!

Luces navideñas en Galerías PuntaCana.

La mañana antes del bazar, Rossy me llevó a BlueMall Puntacana para ver su atractiva decoración y tomar un cafecito. Elegimos sentarnos a una mesa de las tantas que tiene The Market en un ancho pasillo del centro comercial. Tomé café espresso descafeinado pidiendo, pero en un platico aparte, crema Chantilly que, golosa, iba comiendo entre sorbo y sorbo de café.

La fecha esperada

Llegado el día del bazar, ahí estaba yo mirando y admirando artículos muy diversos y de muy variada procedencia, muchos de ellos hechos en el país de forma artesanal. Entre estos las carteras elaboradas nada más y nada menos que con fundas plásticas, por las mujeres que acuden a los talleres de la Fundación PuntaCana. Es admirable. Nadie podría imaginarlo. Tienen de estilos diferentes. Mirándolas incluso de cerca uno no puede percatarse del material del que están hechas. Es una doble labor la que hace esta fundación: aporta al desarrollo de las mujeres de la zona y protege el medio ambiente al reciclar material que generalmente va a parar a la basura y termina afectando negativamente nuestro hábitat. (Mi hijo Ángel Ramos Brusíloff, Rossy Salazar y yo tomamos las fotos para este artículo en Listín Diario).

Trufas

En el bazar también llamaron mi atención unas coronitas hechas con trufas por Tufera Artesanal. Vienen con sabores variados. Al acercarme a la mesa me dieron a probar una con higo. ¡Deliciosa! “No tienen azúcar. Son ‘vegan’”. (Hechas en base de dátiles o higos con nueces y frutos deshidratados). No lo pensé dos veces. Compré una coronita, sólo así presentada por Navidad. Su venta normal es en latas en los Supermercados Nacional.