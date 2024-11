Seguiré subiendo lomas y disfrutando los trayectos

Muchas personas me han expresado que por qué no viajo a diferentes países con tantos cruceros baratos, para conocer otras culturas y les he dicho que no me interesa, ya que viajé por muchos años que, aunque lo hacía por trabajo como integrante del Ballet Folklórico de la UASD, los disfruté, además otros países, como periodista de turismo y funcionaria del Ministerio de Cultura. Mis primeros viajes con el grupo fueron a Puerto Rico en varias ocasiones, Haití (Carnaval-1984), Colombia (Barranquilla-Festival Folklórico 1984), Panamá y Guatemala.

Gratas experiencias

Otros viajes como periodista que cubría turismo, a Cuba, San Croix y Curazao; como maestra de baile, jefa de delegación y como cabeza de la Dirección Nacional de Folklore del Ministerio de Cultura a Venezuela en tres ocasiones, presentándonos en Caracas, Mérida, Táchira, Isla Margarita, Cumaná. Y a Cádiz, España en un Festival Folklórico.

De aquí para allá

En fin, aunque soy enjoveciente no me interesa estar de aquí para allá o de allá para acá. En tal caso solo iría a donde mi hermana Alicia Custals y familia en España, para seguir recordando los viajes que dimos a las lomas de Guayabal, Azua y a La Florida en San Juan de la Maguana.

Viajar sin presión

Quiero seguir disfrutando mi país, viajar “monte adentro”, irme a “sonear” en los barrios de la Capital, a los “carwash”, viajar sin presión, disfrutar el trayecto. Ustedes sabían que muchas personas se enfocan en el destino y no gozan el recorrido observando la vegetación, no se detienen a beberse un agua de coco, comprarle un racimo de plátano o una batata asada, en Barahona semillas de cajuil a esos vendedores que bordean la carretera. Viajan estresadas, solo pensando en llegar.

Me falta mucho

Por eso es que cuando visito funerarias y luego a acompañar a los familiares al cementerio no me voy en Uber, porque al finalizar el recorrido la aplicación dice: “Usted ha llegado a su destino” y todavía no quiero llegar, me falta dar muchos bandazos.