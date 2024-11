Cédula “vencida”, doble nacionalidad y aerolíneas

Quien tiene doble nacionalidad, viaja con un pasaporte que no es dominicano, pero sí con la cédula como dominicana, pero “vencida” (mayo 2024), puede pasar un mal rato en un aeropuerto extranjero para regresar a Santo Domingo. Lo digo por experiencia. Al chequeo de salida en la aerolínea Wingo, en Medellín, Colombia, en mi reciente viaje, la empleada me pidió pasaporte y cédula. Dí ambos. Examinó mi pasaporte español, mas cuando tomó mi cédula en sus manos reaccionó asombrada con una exclamación: “¡Pero su residencia está vencida!” Respondí que la cédula ha sido prorrogada. Con cara de incredulidad empezó a examinar con mucho detenimiento la cédula. Parece que finalmente vio que, en ella, en Nacionalidad dice Rep. Dominicana. Fue entonces cuando me entregó el pase de abordaje. De haber tenido ella mala actitud, hubiera sido necesario “investigar” y tal vez perder el avión, como leí que le ocurrió a una joven comunicadora en una situación similar, pero con otra aerolínea y en otro país.

Un impuesto improcedente en boleto

En este reciente viaje a Medellín, Colombia, con mi nieta Mariale, al chequear los detalles que, por suerte, desglosa en el pago de los impuestos la aerolínea Wingo, descubrí que estaban cobrando un impuesto como “residentes en Colombia”: US$ 29.48 a cada una, que no es cáscara de coco… Estamos ahora en la tramitación de su reembolso, que parece ha de tomar tiempo. Vamos a darles el beneficio de la duda y suponer que ocurrió por error, al comprarles únicamente boletos de regreso.

Migración de RD me da “30 días”

En vista de que uso bastón, en el aeropuerto de Santo Domingo, al regreso, nos fuimos por la fila preferencial, donde en uno de los puntos de chequeo hay una silla de ruedas dibujada. (En Colombia agregan el dibujo de una persona con bastón, de ahí la idea de tomar por esa fila en el AILA). Ocurre, empero, que dicha caseta de migración es destinada a turistas, porque la empleada solo nos pidió pasaportes. Y ambos son pasaportes de España. No pidió cédulas. Jamás pensé que nos tomaba por turistas. En mi casa eché un vistazo al sello de mi entrada y, tamaña sorpresa: escrito a mano, especifica ”30 días”. A Mariale no le pasó porque su pasaporte dice nacida en Santo Domingo. El mío, en Santander, España. La próxima vez tendré más cuidado cuando pase por Migración.

Antes de viajar hay que probarse la ropa

Tengo un pantalón reservado exclusivamente para el “andareteo” cuando viajo. Sale a relucir sólo para entrar en la maleta al prepararla. El asunto es que, en esta ocasión, cuando fui a ponérmelo en Medellín ¡me quedaba estrecho! No pude usarlo. Moraleja: Antes de viajar pruébate la ropa que pones en la maleta.