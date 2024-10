Trabajo informativo: en esta labor también “cunde el pánico”

El activista sudafricano, ganador del Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela dijo una vez: “He aprendido que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él” y, a lo largo de la historia, muchas figuras han dejado saber que le han hecho frente a diversos temores. Los representantes de los medios de comunicación no están excluidos de este sentir, sobre todo cuando se hace un Periodismo de riesgo.

Sus investigaciones en la búsqueda de la verdad los han convertido en referentes para la población. Sin embargo, confiesan que hay algo a lo que le siguen temiendo. Desde la muerte a la incertidumbre, figuras como Miguel Franjul, Alicia Ortega, María Celeste Arrarás, Roberto Cavada y Edith Febles cuentan en este día de Halloween a qué le temen.

Miguel Franjul, director de Listín Diario, durante su participación en la 80 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se celebrada en Córdova, Argentina.LISTIN DIARIO

El director del decano de la prensa dominicana, Miguel Franjul, ha estado en múltiples situaciones peligrosas, las que para otros resultarían aterradoras como tiroteos y zonas de guerrillas, sin embargo, afirma que desde temprano entendió que el miedo es una cuestión mental y que quien cae en su prisión, se disloca y confunde.

“Aquí como periodistas los únicos riesgos que nosotros tenemos es que nos atropellen (nos den un golpe o una paliza), caer preso, que nos saquen del país o que nos maten”, cuenta el director.

Fuera de la labor periodística, dice que no tiene miedo, pues a través de la religión comprendió que “cuando tu momento te llegue, te va a llegar. Por más que huyas, que estés buscando salida, si vas a morir, te vas a morir”. En su caso resalta que decidió vivir una vida tranquila, conforme con lo que ha vivido.

Alicia Ortega recibió el Gran Soberano 2022. Foto: Instagram

La periodista estadounidense Alicia Ortega, a través de su programa de investigación ‘El informe con Alicia Ortega’, ha revelado muchos casos alarmantes, los cuales incluso han suscitado amenazas que le provocaron un temor momentáneo, propio del oficio, pero su mayor miedo en un primer momento no radica en su profesión.

“Tengo miedo a defraudar a mi familia, a no cumplir con lo que yo me propongo profesionalmente, no sé, me has cogido fuera de base, inclusive, tengo temor a Dios”, afirma Ortega mientras reflexionaba ante la interrogante.

Para ella el miedo es bueno, pues incita a actuar con más cautela en términos de prevención. No obstante, aclara: “No se puede vivir atemorizado constantemente porque entonces uno no actuaría en ningún momento”.

El hombre de ‘regáleme cinco minutos y un chin más’, Roberto Cavada, es conocido por su peculiar forma de informar y opinar. Desde el noticiero estelar de Telesistema canal 11, se convirtió en un referente de la televisión para los hogares dominicanos.

Roberto Cavada liderará la cobertura especial del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Hoy, a sus 53 años y con más de una década de ejercicio periodístico, confiesa que su mayor temor es la incertidumbre de la vida.

“Nunca sabes cuánto vas a vivir. No sabes lo que te depara la vida, a veces sorpresas positivas, otras veces no tanto”, dice el periodista de origen cubano. Agrega que el remedio con el que trata de enfrentar este temor constante, es vivir a plenitud cada minuto de vida.

¿Miedo a la muerte?

Al descubrir la existencia de la muerte, cuando tenía ocho años, el miedo más grande de Edith Febles era la partida de sus padres. Pensar cómo sería ese día, le causaba dolor. Ahora, ya adulta y con sus padres fallecidos, entendió este ciclo natural de la vida. Hoy le tema a la maldad de la que pueden ser capaces los seres humanos.

Edith Febles cumple cinco años con su programa "La cosa como es"

“Temor por el daño que pueden hacer los seres humanos, que son capaces de las más grandes obras en beneficio de la humanidad y de los más grandes perjuicios. Cuando los seres humanos con talento deciden ser malos, eso es temible”, narra. Para la periodista el miedo conlleva a la prudencia en la vida para caminar y pensar las cosas. “Hay que tener temor a algo”, expresa Febles.

Durante una visita al país para impartir la conferencia ‘Como vencer el miedo y convertirlo en nuestro mejor aliado’, la veterana periodista María Celeste Arrarás compartió con el público que su mayor miedo era la muerte y espera que, cuando le toque, ésta o pase muy rápido o que para entonces ella haya pasado por un proceso de reflexión.

María Celeste Arrarás posa con simbólifo farol de Listín Diario, donde compartió la tarde del jueves con periodistas previo a su conferencia de este viernes en el Simposio Iberoamericano de Comunicación, en el Hotel Embassy Suites by Hilton.JOSE ALBERTO MALDONADO/LISTÍN DIARIO

“No la comprendo, no la acepto, me cuesta. Quisiera, pero no soy de esas personas que piensan que ya me voy, si me porto bien o me porto mal voy al cielo o al infierno. ¡No! Yo creo que es mucho más compleja la respuesta; no he dado con ella, he tratado de lidiar con ella”, manifestó Arrarás en medio de la conferencia.

“Sí, le tengo mucho miedo a la muerte, mucho miedo. Yo espero que de aquí a cuando me toque o que me pase rápido, no me dé cuenta y no me dé tiempo a tener miedo o que cuando me toque ya yo haya pasado por una reflexión y por una introspección que pueda lograr aceptar la muerte”, agregó la periodista puertorriqueña que ha documentado la crisis económica en Haití en medio de la violencia, donde también sintió sus temores.