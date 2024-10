¡A preparar un viaje para Medellín!

Dicen que los boletos a Colombia son baratos. Como voy a Medellín me puse a averiguar. Y descubrí que a veces un ida y vuelta cuesta mucho menos que un boleto de sólo ida. Depende de fecha, hora, extras e impuestos. En Arajet, que será la aerolínea para la ida (el regreso será en Wingo), hay tres tarifas: Smart, Comfort y Extra. En una fecha específica serían, solo la ida, sucesivamente, US$ 216.33; US$ 256.73 y US$ 295.33. A nuestra vuelta (voy con mi nieta Mariale) contaré con detalles.

Charla sobre control de plagas en plantas

¿Eres amante de las plantas? Anota en agenda: charla sobre control de plagas y enfermedades en las plantas, que impartirá Laury Veloz, con respaldo de la revista Aldaba, en el Jardín Botánico Nacional. Será a las 2:00 de la tarde de este domingo, como parte del Festival Nacional de Plantas y Flores.

Influencers más IA

“Todos somos influenciadores en nuestras redes sociales, porque estamos más conectados de lo que pensamos y porque lo que publicamos puede inducir a otros”. La afirmación es del consultor y estratega Edgar Argüello, durante su comparecencia en el primer Simposio Iberoamericano de Comunicación. (Tal vez no habías pensado que tú, con pocos seguidores, puedes influir en alguien). “El predominio de las plataformas digitales en la toma de decisiones y en las planificaciones estratégicas corporativas y personales es una realidad muy latente mundialmente”, dice Argüello. “Con la IA es crucial evaluar la calidad y relevancia del contenido que se produce”. A su entender, “lo significativo no es sólo la cantidad de seguidores, sino la coherencia y conexión que podamos mantener con ellos”. (El tan interesante simposio fue organizado por Marta Quéliz y Saraida De Marchena, a través de Fábrica de Contenidos y Markatel).

El “misterio” de Cristóbal Colón

Un estudio que se inició hace 20 años en España ha sido dado a conocer a través de TVE. Buscaban el “misterio” del origen de Colón. ¿Había nacido realmente en Génova, Italia, o era portugués, o castellano? La principal tesis era la de Génova, donde recuerdo visité la casa donde una placa afirmaba que era la casa familiar de Colón donde vivió en su infancia. Sin embargo, la investigación recién dada a conocer concluye que las probabilidades mayores son de que era judío, de las Baleares, que en ese entonces eran de la corona de Aragón. En cuanto a los restos de Colón, los de Sevilla son suyos, pero posiblemente los que se le atribuyen en República Dominicana también lo sean, porque hayan sido divididos. Sin embargo, la investigación afirma que cuando tenían la fecha para exhumar los que se encuentran en el Faro a Colón, el día antes les negaron el permiso. Aquí hay tema para rato.