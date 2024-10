Día Internacional de la Dislexia: ¿Cómo saber si padeces este trastorno?

“Esta dificultad se suele atribuir a una falta de capacidad, o dicho más vulgarmente, a que el niño ‘es tonto’ ”, denuncia y rechaza Evelyn Shatil, doctora en modularidad cognitiva por la Universidad de Haifa (Israel) y jefa de Ciencias Cognitivas en CogniFit. Y es que, la dislexia, no está asociada al nivel de inteligencia.

Según Cognifit, la memoria trabajo, ese “qué vine yo a hacer aquí”, está muy relacionada con este trastorno. Por ello, conocer cómo funciona esta habilidad cognitiva en hábitos de la vida cotidiana nos dará una idea aproximada para detectar casos de dislexia que ni siquiera se habían llegado a sospechar.

Lenguaje y aprendizaje mermados

Antes de relacionar dislexia con memoria trabajo, es imprescindible conocer qué sucede en un cerebro que padece esta disfunción, que, al contrario de lo que mucha gente piensa, no desaparece en la edad adulta.

La dislexia es el trastorno de neurodesarrollo más común, es decir, de la alteración de alguno de los módulos del cerebro a medida que este se va desarrollando. En España afecta a más del 10% de la población.

En el caso de la dislexia, el módulo cerebral afectado es el que conforman las conexiones neuronales implicadas en el procesamiento del lenguaje, afectando al aprendizaje, dificultando la lectura, escritura y, en general, la decodificación fluida de cualquier símbolo.

“Lo preocupante de la dislexia, es que dependiendo de la gravedad del problema puede afectar no sólo a su expresión oral, sino también a su capacidad de leer y escribir. Puede acarrear serios problemas para poder aprender adecuadamente otras asignaturas”, refiere la doctora Shatil.

Si el niño encuentra dificultades con la lectura y no se tratan, el menor comenzará a leer menos y por tanto no atenderá al resto de asignaturas donde esta habilidad es crucial para el aprendizaje, así que se verá rezagado curso tras curso frente a sus compañeros. Efecto “bola de nieve”, lo denomina la experta.

Una infancia marcada por una dislexia no tratada o, peor, no diagnosticada, conlleva a una vida adulta “llena de fracasos, incomprensión, estrés, esfuerzo no recompensado, baja autoestima, mayor tasa de desempleo e incluso trastornos emocionales o físicos más serios”, estima la doctora Shatil.

La detección temprana es “esencial”, según para la especialista cognitiva, que añade que “es importante implementar a nivel global estrategias y herramientas educacionales alternativas que ayuden a potenciar las destrezas de los estudiantes disléxicos y mejoren su integración en la sociedad”.

Problemas con la memoria trabajo, relacionados con esta disfunción

¿Por qué relacionan Cognifit y la doctora Shatil dislexia y memoria trabajo?

La memoria de trabajo se usa constantemente e inconscientemente para recuperar la información que tenemos almacenada en nuestro cerebro, y poder utilizarla en el momento presente a medida que desarrollamos cualquier tarea.

Las personas que padecen dislexia tienden a mostrar bajos patrones de memoria de trabajo. ¿Esto a qué puede deberse? Aplicando esto a la lectura, es muy fácil de entender su relevancia a partir de las dos fórmulas que empleamos para leer:

Para palabras desconocidas, nuestra memoria de trabajo nos ayuda a reconocer ágilmente las letras, saber rápidamente como suenan en conjunto e identificar eficazmente si podemos darle un significado a esa palabra, o no”. .

“En caso de las personas con dislexia, al disponer de una memoria de trabajo deficiente, tardan más en poder traducir las palabras, y en reconocer si tienen, o no, un significado conocido para ellos. Al dedicar toda su energía a la decodificación de estas palabras no pueden destinar recursos mentales a tareas superiores como la comprensión global del texto”, explica la experta en cognición.

En cambio, para las palabras conocidas, no tenemos que esforzarnos porque las que identificamos de manera inmediata e incluso las vemos como si fuesen un dibujo. En el caso de la dislexia, la memoria de trabajo tiene dificultades para conectar esta palabra con nuestro almacenamiento y tiene más dificultades para identificar el significado.

La doctora Shatil y un equipo de neurólogos y psicólogos han desarrollado un programa de 20 minutos dos o tres veces por semana que trabaja la neuroplasticidad para mejorar la memoria de trabajo, el desarrollo cognitivo y el rendimiento de lectura.

“A través de sencillos ejercicios interactivos, detectamos las áreas cognitivas más debilitadas y estimulamos los circuitos neuronales que más necesita reforzar cada persona. El programa recoge los datos de desempeño de la persona y gracias al desarrollo de algoritmos adaptativos avanzados permite trabajar específicamente sobre el área que presenta alguna disfunción”, describe la experta.

Cognifit y la doctora Shatil ponen a disposición de las personas afectadas por dislexia un rayo de esperanza para mejorar algo que les acompañará toda la vida.