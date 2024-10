Los 45 años de MUDE

Cuánto tiempo que no sabía de Mujeres en Desarrollo Dominicana (MUDE). Fue este martes pasado que vi la entrevista por Youtube, del programa Su Mundo TV, que conduce y produce Alex Jiménez, a su directora ejecutiva, Rosa Rita Álvarez, y a la asesora de esa institución, Liliana Rodríguez Álvarez.

Sin fines de lucro

Fue una entrevista refrescante, en donde también participaron los periodistas Osvaldo Santana y Tony Arias Gil, quienes abordaron a las ejecutivas sobre la trayectoria y el éxito que han tenido transformando la vida de las mujeres dominicanas que han necesitado del apoyo de esa entidad sin fines de lucro.

Dejando huellas

Me emocionó muchísimo escuchar a Rosa Rita conversando sobre la institución que representa, una “hija” que formaron y que aún se mantiene firme dejando huellas para un mejor futuro. Tengo un librito de MUDE, creo que de finales de los años 70 o principios de los 80, cuyo contenido es el resultado de un concurso en donde participaron mujeres de diferentes comunidades rurales del país sobre los juegos, décimas o poesías de tradición oral.

Mujeres entregadas

Buscando y rebuscando no encontré en mi librero temático el librito de la premiación, pero sé que está por ahí. No quería que se me quitara el deseo de dedicarle esta columna a esas mujeres entregadas en cuerpo y alma en este trajín que ha dejado muchos beneficios económicos, sociales y culturales a esas mujeres que necesitan apoyo.

De generación en generación

Ojalá que, además de apoyarlas en lo económico, se vuelva a desarrollar esa actividad evocando esas tradiciones transmitidas de generación en generación, sin concursos, que participen todas las que deseen y que luego se publique en un libro para mantener la memoria viva de los abuelos y abuelas, que tanta sabiduría popular tienen en sus adentros.