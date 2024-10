La muerte “anónima” de Paula

En el mes de febrero de este año, la muerte de Paula Santana, encontrada violada y estrangulada en una alcantarilla, escandalizó a la sociedad. Ahora que “no hay culpable” por el horrendo crimen, el dolor y la impotencia se elevan a la máxima expresión. Ya la joven no sólo es una víctima más de la violencia contra la mujer, también es una víctima del sistema que, a ocho meses del suceso no ha dado con el responsable o los responsables del hecho.

No es que acusen a inocentes

Puede que Alexander Hidalgo, mejor conocido como ‘Alex’, y Alex Elvin Cruz Díaz, conocido como ‘Chuki’, sean inocentes, que en efecto, desde el principio, muchas personas así lo creyeron, pero ello no quiere decir que la muerte de la joven de 23 años sea “anónima”. Hay buscar ya a quien lo hizo. Mucho se han llenado la boca los representantes del área de la justicia diciendo lo actualizada que están las instancias de ese sector, pero al parecer para este caso, hemos retrocedido muchos años luz. “No hay ni rastro” de quien malogró la vida de Paula.

¿Respuesta a la protesta?

La sociedad ha protestado y con esto ha llevado a que el presidente de la República, Luis Abinader “instruya” al ministerio público a retomar el caso que, sorpresivamente, estaba engavetado. La justicia dizque es “independiente”, pero estamos observando cómo recibe las órdenes del mandatario, quien según el abogado Pedro Duarte Canaán. Para colmo, hasta la primera dama manda a que se reabra la investigación. Se recuerda que a los dos acusados lo dejaron en libertad por falta de purebas.

Justicia fabulosa

Viendo este tipo de barbaridad, quise irme a una ciudad fabulosa donde a los responsables de hacer que la justicia actúe no hay que ordenarles que investiguen los crímenes. Se supone que es un poder independiente y, que cuando hay un asesinato u homicidio, como el de Paula, no se debe conformar con decir: “No hay pruebas” y san se acabó. En este lugar, buscan hasta el último periquito para poner tras las rejas a quien comete un hecho, y más como este, que de seguro dejó muchos cabos sueltos. Las autoridades de esta comunidad, son expertas en atar esos cabos porque saben que por encima de todo, se debe hacer justicia.

Una “pezca” segura

En aquella ciudad fabulosa, de la que tuve que regresar para escribir la gran diferencia entre su desenvolvimiento y nuestra terrible realidad, no hay “pejes gordos” que se escapen del anzuelo de la justicia. La pezca no tiene privilegios. El que la hace la paga y punto. No hay que esperar que un jefe de Estado dé instrucciones para cumplir con lo que corresponde, sobre todo, cuando se trata de un crimen que acabó con la vida de una joven de 23 años. ¡Que no quede impune la muerte de Paula!