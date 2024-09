“Te amo pero te odio”. Qué hacer cuando no soportas a tu pareja de toda la vida

Se suele decir que existe una delgada línea entre el amor y el odio, pero ¿está bien odiar a veces a tu pareja de toda la vida? Si le preguntas a la actriz Jamie Lee Curtis, es prácticamente necesario.

Cuando se le preguntó sobre el secreto de su matrimonio de 40 años con el actor Christopher Guest, recientemente dijo que la clave incluye paciencia, perseverancia y “una muy buena dosis de odio”.

“De repente, literalmente, quieres odiarte. Y luego, al día siguiente, es un día bonito y soleado, y el perro hace algo tierno o tu hijo hace algo tierno, y se miran y dicen: 'Oh, Dios mío'”, dijo Curtis a Entertainment Tonight después de recoger un premio Emmy por su papel en “The Bear”. “Y estás en otro camino”.

Los expertos en relaciones dicen que es normal que las parejas experimenten momentos que parecen odio genuino. La diferencia entre las parejas que perduran y las que no puede estar en cómo manejan sus emociones en esos momentos.

“Odiar a la persona que amas es lo más común del mundo”, dijo Jane Greer, terapeuta matrimonial y familiar y autora de “Am I Lying to Myself? How to Overcome Denial and See the Truth” (¿Me estoy mintiendo a mí mismo? Cómo superar la negación y ver la verdad). “Pensamos que se supone que debemos amar a nuestra pareja todo el tiempo de manera incondicional, pero no es así como funciona”.

Sí, hay que preocuparse por los pequeños detalles

Las molestias estereotipadas, como dejar levantada la tapa del inodoro o llenar el suelo de zapatos, se acumulan si no se abordan, dijo Terri Orbuch, profesora de sociología en la Universidad de Oakland y autora de “Cinco pasos simples para llevar su matrimonio de bueno a excelente”.

Para evitar que los problemas menores se conviertan en un problema mayor, es importante “preocuparse por los detalles pequeños”, dijo Orbuch, quien en su investigación ha seguido a cientos de parejas a lo largo de 36 años.

“Lo que comienza como un hábito pequeño e irritante se convierte en algo como: ‘No me escuchas. No me amas. Tal vez no seamos el uno para el otro y te odio’”, dijo.

Sin embargo, criticar un tema en el momento no es la mejor estrategia, dijo Orbuch. Busque un buen momento y una buena situación para hablar de ello: lejos de los niños y no justo después del trabajo, justo antes de salir de casa o mientras está cansado en la cama.

Sea específico

Orbuch recomendó iniciar la conversación con aspectos positivos y luego utilizar lo que ella llamó una declaración XYZ. Por ejemplo, dar ejemplos que demuestren que sabes que es una gran pareja en general, como ser un amigo maravilloso o ser bueno con tu madre. Luego, continuar con: cuando haces X (tirar tu ropa al suelo) en la situación Y (en lugar de tirarla al cesto de la ropa sucia), me siento Z (frustrado).

Luego continúa con: “¿Podemos hablar de eso?”

Señalar un comportamiento específico ayuda a su cónyuge o pareja a procesar el problema mejor que si lo hubiera acusado de tener un defecto de carácter, como por ejemplo: "Eres un desastre".

“Encerramos a esa persona en un lugar donde no sabe qué decir ni qué cambiar para aliviar la frustración”, dijo Orbuch.

Cuando puedas, resalta los momentos de amor.

Greer dijo que una excelente manera de ayudar a que los momentos de odio se disipen más rápido es crear una reserva de emociones positivas. Tome nota no solo de los aspectos de su pareja que adore, sino también de por qué lo hacen sentir bien.

Si tu pareja te regala flores, por ejemplo, en lugar de simplemente darle las gracias, hazle saber cómo te sentiste al recibirlas. Decirle que aprecias las flores porque demostraron que había escuchado algo que necesitabas ayuda a reforzar esas emociones positivas, afirmó.

“Cuando sientes amor, es importante ponerle nombre”, dijo Greer. “Es importante decir: ‘¿Sabes qué? Estoy teniendo un momento de amor por ti’”.