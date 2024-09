Guantes de boxeo: nueva herramienta para comunicadores

Es triste decirlo, pero ahora mismo en algunos programas de las distintas plataformas de comunicación, más que micrófonos y cámaras hay que ir contemplando una nueva “herramienta de trabajo”: guantes de boxeo. Sé que algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, pues lejos de comunicar, muchos van a pelear, a irrespetar a sus seguidores y a dar muy malos ejemplos a ese público joven que forma la mayor parte de su audiencia.

Se ha perdido el pudor

Qué lamentable es escuchar los comentarios de alguien que no es de tu país y que ha visto cómo se manejan algunos “presentadores” en la televisión, canales de YouTube y otras plataformas. “¡Guao, Marta, pero a los dominicanos de los medios les gusta pelearse en plenos programas, ufffff qué feo eso! ¿Qué hacen las autoridades para poner el orden?”. Ese comentario lo hizo una colega de Costa Rica que estuvo aquí recientemente y le tocó ver un programa en el que dos mujeres casi se van a los puños luego de que los insultos fueron subiendo de tono. ¡Adiós al pudor!

Con la boca tapada

La vergüenza ajena se apoderó de mí al escuchar su comentario, el que no pude defender porque ella tiene sobradas razones para pensar así. Me quedé prácticamente con la boca tapada. Sólo atiné a decirle en modo de broma, que ya se hacen los aprestos para dotar de guantes a ese tipo de programas, los que con el tiempo se han ido convirtiendo en ‘ring’ de boxeo. Tan impresionada estaba ella, que, aunque se rió, no dejó de ver con seriedad lo bajo que caen las personas que dan esos “espectáculos” de mal gusto de manera pública e incidiendo en la audiencia que les sigue y que aún está en etapa de formación. Sobre las autoridades, decidí no hablar.

Un paseo fabuloso para tapar la falta

No perdí tiempo diciéndole que a veces se les amonesta pasándoles un pañito tibio. Decidí mejor llevarla a dar un paseo a una ciudad fabulosa donde el respeto, los buenos modales, la formación, el buen comportamiento, la clase, la preparación, la educación… son algunos aspectos que debe poseer una persona para estar facultada para tomar un micrófono en mano. Allí no hay temor de dejar que un jovencito vea cualquier tipo de programación de entretenimiento, pues el contenido siempre será de gran aporte para él y para la sociedad. Quienes estropeen esta regla saben que la consecuencia es grave. Ni con malas palabras y mucho menos con violencia se atenta contra la audiencia. Los castigos pueden ser tan drásticos que, pueden llevar a quien cometa la falta a despedirse de la comunicación para siempre. Ojalá en nuestra realidad existan estas penalidades, si no, en lo que se resuelve qué hacer con estos casos, cada vez más frecuentes, hay que ir dotando a los programas de unos cuantos guantes de boxeo.