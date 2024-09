Primera cruz en América estuvo en el Santo Cerro

El Santo Cerro fue el lugar donde, en América, se plantó la primera cruz como símbolo de fe cristiana. Así lo externa el historiador José Rafael Lantigua en un artículo publicado en Diario Libre. Afirma, además, citando diversas investigaciones, que en el Santo Cerro jamás hubo batalla alguna entre indígenas y españoles, como durante tantos años erradamente aparecía en textos de historia. Traigo el tema a colación porque en el Santo Cerro se venera a la Virgen de las Mercedes, de quien hoy 24 de septiembre se celebra su día y la cual nunca apareció para favorecer a los españoles en la susodicha batalla, como aseguraban algunos autores. En mi reciente visita al lugar pude ver cómo conservan el “santo hoyo” donde una tarja señala que Cristóbal Colón plantó dicha cruz en 1495. Lantigua, a su vez, escribe que la cruz fue plantada por Juan Infante, confesor de Colón.

En La Esperanza tuvo lugar la masacre

De esa batalla entre españoles e indígenas, que en realidad fue una masacre que hicieron con los nativos, se ha establecido que tuvo lugar en un punto que ni siquiera se ubica en lo que es provincia de La Vega. Entre varias explicaciones citadas por Lantigua está la del historiador santiaguero Edwin Espinal quien indica que, en La Huasimita, Batey Uno de Esperanza, existen dos cerros “bien situados”, desde donde se logra una visión de 360 grados de la “vega real”, que pudo ser el punto exacto de la batalla.

Platos ligeros que no están en menú

En la Ostería Cappuccino, un “ramal” del restaurante Cappuccino que funciona justo a su lado, quien anda escaso de tiempo y quiere comer algo encontrará un par de deliciosos platos que no están en el menú. Uno de ellos, que yo pedí y me deleité comiendo sin dejar ni una pizca, es la Caponata. Son berenjenas ¡con nueces! Que conste, se come frío. El otro plato (el elegido por mi hijo Alexis), es Crepe de pollo y hongos. Por cierto, a muy buen precio.

En España alertan contra el “snus”

Ni idea tenía de su existencia hasta que escuché el alerta que dieron por TVE . Se trata del “snus”, que se vende en estancos en España. Cualquiera puede comprarlo. Su venta, según datos, ha aumentado un 50 por ciento desde el año pasado, entre turistas y jóvenes españoles. Lo califican como “la droga que engaña”. Es que son bolsitas de nicotina que no deja olor, y se ofrece en diferentes sabores dulces. Cada bolsita, que se coloca sobre la encía. trae la cantidad de nicotina de 25 cigarrillos. Su uso puede llegar a provocar, entre muchos problemas de salud, el cáncer gastrointestinal.