Un gran reto

El año pasado, Saraida De Marchena y yo, decidimos ver de qué forma podíamos aportar para que la comunicación, en su esfera más amplia, pudiera asumirse desde una perspectiva vanguardista, pero sin que se perdiera su esencia y su calidad. Tomamos en cuenta que, aunque todos comunicamos, en los últimos tiempos, son muchas las personas que externan a través de diferentes vías y canales sus pensamientos, criterios y opiniones. Unos tratan de hacerlo adecuadamente, otros sólo se dejan llevar por la inmediatez y por la moda de que hay que estar donde “el capitán te vea”.

Nuevas tendencias de comunicación

Conociendo esta realidad, nos pusimos ¡manos a la obra! Dimos forma a un proyecto que día a día se hacía más interesante y robusto. Mucho trabajo, reuniones largas, pero productivas; llamadas constantes, y un plan de acción para concebir un evento a la altura de todos los profesionales dominicanos que quieran montarse en el tren de las nuevas tendencias de comunicación.

¿Sin miedo?

Ambas, siempre estuvimos conscientes de que cuando se quiere hacer algo de la envergadura de este evento de día completo, hay temores que te asaltan y que te ponen entre la espada y la pared. Es algo natural y más cuando el tema es sobre una herramienta tecnológica que llegó para revolucionar nuestra vida. Es así como comprendimos que la conferencia de María Celeste Arrarás ‘Cómo vencer el miedo y convertirlo en nuestro mejor aliado’, podía ser perfecta para cerrar el primer ‘Simposio Iberoamericano de la Comunicación, Tendencias y Transformaciones en la Era de la Inteligencia Artificial’, y no sólo para quienes participen en la jornada, sino también para nosotras como organizadoras, pues de seguro aprenderemos ‘truqitos’ que nos permitirán convertir los temores en nuestros mejores aliados.

Agradecimiento infinito

No hay nada que le agrade más a Dios que el agradecimiento, y eso es lo que sentimos Saraida y yo con el respaldo recibido de tanta gente e instituciones que, pese a ser la primera vez que organizamos este evento, han creído en él. Se han arriesgado a apostar a este simposio mostrando un gran entusiasmo. No hemos logrado convertir en palabras lo que sentimos hacia todos los que nos han apoyado en este camino. Unos como patrocinadores, otros adquiriendo su boleta para participar, o poniéndose a la disposición, y no han faltado los que nos han dado un constante seguimiento y que nos han enviado sus buenas vibras. Ni hablar del agradecimiento infinito a los expositores... que, sin dudarlo dijeron sí, y se comprometieron a dar lo mejor de ellos para que hoy estemos a dos días de nuestro gran encuentro con la capacitación. Esperamos que los resultados hagan justicia al trabajo que hay detrás de este pimer ‘Simposio Iberoamericano de la Comunicación, Tendencias y Transformaciones en la Era de la IA’.