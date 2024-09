“En nuestro gremio sancionamos a quienes publiquen noticias falsas”

Ramón Chávez es un hombre coherente. Se casó para toda la vida y tiene 30 años de matrimonio. Recibió buena educación y esa ha tratado de darles a sus tres hijos. Lo condujeron por el sendero de la fe y honra esta enseñanza confiando plenamente en Dios. Desde que decidió incursionar en el Periodismo lo hizo con respeto y eso es lo que exige en todos los roles que desempeña dentro de esa carrera.

No se define como influencer. Su misión ha sido: “Ser influyente en la vida de los demás a través de la comunicación y el gremialismo”. No lo hace notar para presumir. Lo destaca porque sabe que, hasta de quien menos sabe se aprende algo, y trata de que ese algo sea beneficioso, que contribuya al desarrollo y crecimiento de los demás. Es cauto cuando cita las posiciones que ha ocupado en los gremios periodísticos. Chávez cumple su papel teniendo claro el criterio de que a los puestos no se va para favorecerse, sino para favorecer a otros a través de un trabajo y servicio de calidad.

Para dejar esto más que claro, trajo a colación la famosa frase de la Madre Teresa de Calcuta: “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”. La cita con gestos de convicción y trata de predicar con el ejemplo en todos los ámbitos en los que se desenvuelve.

Sus primeros pasos en la comunicación

Chávez inició en el mundo de la comunicación en noviembre de 1991. Recuerda que era un momento crucial para el periodismo dominicano. “Habían promulgado la Ley 10-91, que regula las atribuciones del Colegio Dominicano de Periodistas y establece orientaciones y requisitos éticos para el ejercicio del periodismo como profesión liberal en República Dominicana”. Tiene claros esos datos porque vivió esa época.

A este periodista no le asustaba esta regulación. Cada día se capacitaba más y estaba a la altura de lo que dictaban las reglas. Tanto es así que, tiempo después decidió incursionar en el gremialismo. “Mi primer contacto con los gremios periodísticos fue precisamente, a través del CDP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Como te he dicho, lo hice de la mano de José Alberto Sánchez, conocido como Sanchito”. Desde el inicio, la labor de Chávez en la parte administrativa de estas instituciones fue sólo el primer paso de una carrera llena de logros y contribuciones significativas.

Su vida de trabajo en medios de comunicación le enseñó que más que un periodista que buscaba y redactaba la noticia, él podía aportar al Periodismo desde otra óptica. Es así como a lo largo de más de 15 años, laboró en la dirección ejecutiva del CDP y del Instituto de Previsión y Protección de Periodistas (IPPP).

“En estas organizaciones me encargaba con un enfoque de mejora continua y compromiso con los derechos y el bienestar de los comunicadores”. Su influencia y dedicación en estas instituciones le permitieron establecer una red de contactos y una reputación que traspasó fronteras. También en la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), de la cual es miembro, desempeño la función de director financiero.

Viendo cómo avanzaba el periodismo digital y las destrezas que iba desarrollando en el área, se dejó llevar por Alexis Beltré, quien lo motivó a crear su medio digital. Ahí trata de predicar con el ejemplo. “Me cuido de lo que publico, trato de ayudar a todos, pero siempre apegado a la ética, y así trabajamos en el gremio para que los afiliados se acojan a los estatutos y, si fallan, son sancionados”. El académico y líder comunitario lo expresa con determinación y su expresión corporal lo confirma.

Una labor reconocida

Tanto por sus aportes personales como profesionales, ha recibido varios reconocimientos. ‘Mejor Periódico Digital de Sociales’, por parte del Observatorio de Medios Digitales Dominicano, es uno de ellos. Premios Glamour Music Awards también ha destacado su labor periodística.

En El Siglo

En el desaparecido periódico publicó su primer artículo. “Recuerdo que fue un trabajo de investigación sobre la bachata, que todavía no tenía el auge de ahora, y no era reconocida sola en los Premios Casandra, hoy Soberano. En esa propuesta se concluyó sobre la importancia de un renglón que premiara a ese género”. Chávez no lo reconoce, pero podría decirse que tuvo una visión que más tarde se concretó ¡Y de qué manera!