Vivir con migraña: la voz de los pacientes ante una enfermedad que cambia la vida

Los ataques de migraña cambiaron radicalmente su vida cuando fue diagnosticada de migraña crónica a los 20 años. Se trata de Inmaculada, una paciente de la neuróloga Patricia Pozo Rosich.

La migraña crónica es un tipo de cefalea primaria y debe su denominación a que se mide en relación a la frecuencia de días al mes que se produce. Por tanto, este tipo de jaqueca puede alargarse desde 15 días hasta más de tres meses consecutivos.

Con su testimonio, Inmaculada relata las dificultades ante el dolor constante y ante la incomprensión de la sociedad.

Sobre esta última problemática confiesa que para que los demás lleguen a comprender su sufrimiento desearía “que sufran aunque solo sea una vez un ataque de migraña en su vida”.

La migraña en primera persona

1. ¿Cómo es el día a día de un paciente con migraña? ¿Cómo afecta a su vida?

A mí me ha afectado hasta el punto de no poder ir a trabajar, ni poder tener una vida normal en casa. Decirles a los de mi casa que hagan el favor de callar, que no enciendan la tele, que no enciendan luces…

2. ¿Cómo podría describir el dolor que sufre?

Desde que soy pequeña tengo dolor todos los días pero digamos que a ese dolor no le hago caso, es un “dolor mío”. Cuando me da el ataque de migraña empieza por las cervicales y después se pasa hacia el ojo. He llegado hasta el punto de perder la visión de golpe.

3. ¿Cuáles son las pautas que sigue para hacer frente al dolor?

Tomo un medicamento todos los días cada 8 horas y cada tres meses la doctora Pozo me está inyectando botox. De momento voy aguantando pero aún así hay crisis.

4. ¿Cuánto le duran esos ataques de migraña?

Desde que estoy con el tratamiento de botox se me han frenado bastante. Antes, cada ataque podía durar unos quince días. La vez que más me duró el ataque de migraña fue durante un mes entero.

5. ¿Qué hace mientras duran esos ataques?

Te intentas hacer la fuerte dentro de lo que puedes, estás con muy mal humor, con muy pocas ganas de nada pero sigues con tu vida. A fin de cuentas tienes que seguir trabajando para poder comer y pagar las facturas.

6. ¿Qué opinión cree que tiene la sociedad de los pacientes con migraña? ¿Cree que hay mucho desconocimiento?

La gente no entiende que por un dolor de cabeza tu vida está cambiando. Me cuesta muchísimo explicarles a la gente que me rodea que estoy sufriendo. La gente me suele decir “pues tómate una aspirina o un ibuprofeno y ya se te pasará”. Para mí, tomarme un ibuprofeno es como tomarme un caramelo.

7. ¿Qué cree que falta para que la gente esté un poco más concienciada sobre la migraña?

Que sufran aunque solo sea una vez un ataque de migraña en su vida. Con una vez que lo sufran entenderán lo que el enfermo de cefaleas sufre en el día a día.

8. ¿Cree que la crisis y los recortes les han afectado?

Sí, porque no se permite avanzar en la investigación para encontrar medicamentos que por fin nos corten estos ataques de migraña.